В каком супермаркете Одессы дешевле скупиться на новогодний стол? Сколько будут стоить популярные блюда?

Тележка с продуктами в супермаркете. Фото: УНИАН Евгений Петрасюк

С наступлением праздничного сезона одесситы морально и финансово готовятся к составлению меню для новогоднего стола. Среди многих вопросов, которые беспокоят хозяев, особенно актуально где скупиться без большого вреда для кошелька. Ведь выбор супермаркета может повлиять не только на бюджет, но и впечатление от празднования.

Новини.LIVE разбирались как выбрать идеальное место для покупок и сэкономить средства? А также, где цены на новогодний стол бьют рекорды экономичности?

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Супермаркетная битва

Мы изучали цены на продукты в трех самых популярных в Одессе супермаркетах: АТБ, ТАВРИЯ В и Сильпо. Ведь именно эти магазины есть в шаговой доступности почти у всех одесситов, более того, у них есть также онлайн доставки.

Король стола — салат "Оливье"

Новый год уже не за горами, и кроме праздничных хлопот типа, украсить елку или договориться с Сантой о подарках, еще одним важным пунктом является составление меню. Каждая хозяйка, руководствуясь не только собственными предпочтениями, но и семейным бюджетом, создает неповторимую атмосферу на праздничном столе. Но среди всего многообразия блюд, почти всегда можно найти — "Оливье".

Цены на морковь и картофель. Фото: скриншот

Все мы знаем, что этого блюда много не бывает, поэтому мы сочтем продукты для салата килограммами. Итак, рассматриваем цены на "Оливье" по "классическому" рецепту: картофель, морковь, консервированный горошек, колбаса "Докторская", соленые огурцы, яйца, лук, майонез.

Стоимость колбасы и куриного филе. Фото: скриншот

Отметим, что этот рецепт "Оливье" придумали в советское время. Именно поэтому состоит он из тех продуктов, которые не отличались тогда особым выбором. Все можно найти на прилавках магазина или рынка.

Цены на яйца и лук в одесских супермаркетах. Фото: скриншот

Кстати, этому традиционному новогоднему блюду конкурентов пока не нашлось. Правда, интерпретировать рецепт салата пробовали уже не один раз. Внести изюминку в классический оливье пытаются с помощью фруктов или даже морепродуктов.

Цены на консервированный горошек и кукурузу. Фото: скриншот

Цены на продукты в Одессе отличаются от магазина к магазину. Вот например мы взяли майонез одной и той же марки и массы в указанных супермаркетах.

Цены на майонез "Щедро", 550 гр. Фото: скриншот

Итак, если вы собрались готовить салат "Оливье" с колбасой, то на компанию из 4-6 человек вам придется потратить примерно:

АТБ — 390 грн;

Сильпо — 386 грн;

ТАВРИЯ В — 402 грн.

А если предпочитаете более диетический вариант — с куриным филе, то здесь стоимость несколько поднимется:

АТБ — 575 грн;

Сильпо — 595 грн;

ТАВРИЯ В — 610 грн.

Стоимость соленых огурцов. Фото: скриншот

Сколько будет стоить салат "Селедка под шубой"

"Селедка под шубой" — еще один из популярных салатов на Новый год. Способов приготовления его существует множество. Кое-кто любит добавлять в блюдо сыр, яблоки или грибы. Но традиционный рецепт содержит только такие ингредиенты: картофель, морковь, репчатый лук, свекла, сельдь, майонез. За основу мы обычно брали соответствующие продукты, на которые низкие цены в магазине, а также подсчитывали "граммовку" по вакууму. Как, например, сельдь. Итак, сколько будет стоить одесситам популярный салат:

АТБ — 267 грн;

Сильпо — 191 грн;

ТАВРИЯ В — 272 грн.

Цена на селедку в Одессе. Фото: скриншот

Свекла. Фото: скриншот

Вместо селедки в этом салате отлично будет смаковать и другая рыба. В частности, слабосоленый лосось или красная рыба. Стоимость блюда значительно увеличится.

АТБ — 546 грн;

Сильпо — 440 грн;

ТАВРИЯ В — 585 грн.

Стоимость красной рыбы. Фото: скриншот

Их величество украинские голубцы

Традиционное украинское застолье немыслимо без голубцов. Это блюдо сочетает в себе вкус мяса и капусты, что нравится многим. Для приготовления необходимо: томатная паста, капуста, рис, лук, морковь, мясной фарш.

Цена на рис. Фото: скриншот

Цена на капусту для голубцов. Фото: скриншот

Отметим, что рецептов и вариантов приготовления этого блюда множество: они отличаются не только от региона к региону, а даже кое-где от села и до села. Итак, цены на голубцы по традиционному рецепту:

АТБ — 195 грн;

Сильпо — 210 грн;

ТАВРИЯ В — 190 грн.

Цены на свиной фарш. Фото: скриншот

Цены на томатную пасту "Чумак". Фото: скриншот

А что по красной икре

Красная икра — удовольствие не из дешевых, но это традиционный деликатес на новогоднем столе. Она обладает насыщенным вкусом и ароматом, а также богатством полезных веществ, таких как Омега-3 жирные кислоты. Существует множество вариантов подачи красной икры на стол, поэтому мы просто рассмотрим цены на самые дешевые в указанных магазинах.

Цены на красную икру. Фото: скриншот

Следует добавить, что во всех супермаркетах периодически бывают скидки на праздники. Поэтому, если их отслеживать — можно неплохо сэкономить.

Цены на шпроты. Фото: скриншот

Другие популярные продукты к новогоднему столу

Грибы тоже могут стать отличным дополнением к новогоднему столу, придавая ему вкусовые и ароматические нотки. Их кстати, часто добавляют в разные салаты иногда даже в "Селедку под шубой" или голубцы.

Грибы. Фото: скриншот

Также часто на новогодний стол к мясу или бутербродам подают свежие огурцы и помидоры. В этот раз самые дорогие овощи оказались в супермаркете "Сільпо" — там они переваливают за 100 грн/кг, в ТАВРИИ и АТБ — до 100 грн/кг.

Цены на свежие овощи. Фото: скриншот

Твердые сыры отлично подходят для новогоднего стола и могут стать отличными элементами творожной тарелки или основой для разнообразных блюд. Его часто подают к вину.

Сколько стоит сыр. Фото: скриншот

Куда без мандаринов

Мандарины являются важным символом новогоднего праздника, их присутствие на столе считается традиционной и приятной деталью. Хотя в наше время они не дефицит, но все же, эти фрукты именно на Новый год создают положительную атмосферу праздника. Также частенько на праздники многие любят и ананас. Цены на эти фрукты разные, в зависимости от вида.

Цены на мандарины и ананас в одесских супермаркетах. Фото: скриншот

Настроение вечера — шампанское

Ну и какой новогодний стол без традиционной бутылки шампанского. Мы сравнили цены на самые дешевые позиции в магазинах. Алкоголь выгоднее покупать у ТАВРИИ В — 109 грн, в Сильпо со скидкой дешевле всего те же 109 грн, в АТБ — 128 грн.

Цены на шампанское. Фото: скриншот

Новый год и комендантский час

Отметим, с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00. В новогоднюю ночь его не будут отменять из-за опасности провокаций.

Штрафы за нарушение комендантского часа

В Украине ввели штрафы за нарушение комендантского часа:

для физических лиц: 8 500–17 000 грн; при повторном нарушении: 17 000-34 000 грн;

для субъектов ведения хозяйства: 51 000-102 000 грн; повторно: 170000-340000 грн.

Напомним, как всегда, самые свежие и вкусные продукты на рынке. Ну, а чтобы соединить полезное с приятным, поторговаться и узнать самые свежие новости, а также лучшие рецепты, придется идти на "Привоз". Журналисты Новини.LIVE отправились на легендарный рынок, чтобы собрать актуальные цены на продукты перед Новым годом.

Добавим, одесситы готовятся встречать 2024 год. Одной из актуальных тем этого периода есть выбор места для празднования. Городские рестораны предлагают разнообразные варианты для тех, кто стремится отметить важный момент в роскошной атмосфере. Также есть варианты и для тех, кто не хочет никуда уходить, но и заниматься стряпней тоже нет желания.