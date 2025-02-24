Кому не збільшать пенсії в Одесі

Калькулятор і гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні проіндексують пенсії, проте виплати збільшать далеко не всім. Зокрема, це стосується осіб, які почали отримувати нарахування з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляють журналісти видання "На пенсії", посилаючись на експертів.

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Не буде збільшено пенсії, розмір яких перевищує 23 610 гривень, оскільки на такі виплати діють певні обмеження. Виплати такого обсягу планують навпаки, урізати. Особам, які почали отримувати нарахування з початку цього року взагалі їх не проіндексують, оскільки вони вважаються актуальними. Ті, хто стали на пенсійний облік притягом останніх трьох років, також можуть не розраховувати на доплати. Проте таким людям можуть встановити втішну надбавку в розмірі 100 гривень, як це робили в попередні роки.

Додамо, середня пенсія в Україні сьогодні становить 5 789 гривень, а заробітня платня — 23 тисячі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на газ у березні. А також про доплати для працівників освіти в Одесі.