Кому не увеличат пенсии в Одессе

Калькулятор и деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В марте проиндексируют пенсии, однако выплаты увеличат далеко не всем. В частности, это касается лиц, которые начали получать начисления с 1 января 2025 года.

Об этом сообщают журналисты издания "На пенсии", ссылаясь на экспертов.

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Кому не увеличат пенсии

Не будут увеличены пенсии, размер которых превышает 23 610 гривен, поскольку на такие выплаты действуют определенные ограничения. Выплаты такого объема планируют наоборот, урезать. Лицам, которые начали получать начисления с начала этого года, вообще их не проиндексируют, поскольку они считаются актуальными. Те, кто встали на пенсионный учет в течение последних трех лет, также могут не рассчитывать на значительные доплаты. Однако таким людям могут установить утешительную надбавку в размере 100 гривен, как это делали в предыдущие годы.

Добавим, средняя пенсия в Украине сегодня составляет 5789 гривен, а заработная плата — 23 тысячи.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на газ в марте. А также о доплатах для работников образования в Одессе.