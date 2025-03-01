Ситуація з доларом в Україні сьогодні — які прогнози

Люди прогулюються на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Серед нових ризиків в українців додалося ще стрімке зростання інфляції, можливе ослаблення гривні та підвищення курсу долара, що може суттєво вплинути на купівельну спроможність населення. Чи можна втримати нашу економіку на плаву і як сильно вдарять по ній можливе підвищення зарплат?

Про це журналістам Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

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Сумніви щодо мінімалки

Законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати, запропонований на початку лютого, викликав чимало дискусій. Основне питання — наскільки реально його реалізувати, адже бюджет, з якого фінансуються зарплати, соціальні виплати, пенсії та прожитковий мінімум, формується заздалегідь.

"Це дуже низький відсоток вірогідності того, що цей проєкт буде прийнятий, тому що, по-перше, це потрібно вносити зміни в бюджет країни, і дуже питання велике до авторів цього проєкту, чому вони це не зробили в той час, коли бюджет виносився на обговорення і приймався як закон у 2024 році", — каже економіст Едуард Каражия.

Економіст Едуард Каражия про сумніви щодо проєкту. Фото: Новини.LIVE

Ризик стрімкої інфляції

Підвищення зарплат загалом є позитивним фактором: люди матимуть більше грошей, зросте купівельна спроможність, бізнес зможе виробляти та продавати більше. А бюджет отримає більше податкових надходжень. Проте будь-яке економічне рішення має і зворотний бік.

"Обов'язково буде інший бік медалі, що, мабуть, бути інфляції. Ну, вона повинна бути, хоч і неможливо спрогнозувати, які будуть її темпи", — зазначає експерт.

Експерт Едуард Каражия про ризик стрімкої інфляції. Фото: Новини.LIVE

Прожитковий мінімум

В Україні існує два прожиткові мінімуми: офіційний, що закладений у бюджеті, і фактичний, який відповідає реальним витратам на життя. Офіційний мінімум є надто низьким, адже бюджет не витримує більших виплат. Водночас, за експертними оцінками, реальний прожитковий мінімум має становити щонайменше 6 000 грн, але і ця цифра є трохи заниженою.

"Наприклад, якщо в Штатах в прожитковому мінімумі є можливість купівлі автомобіля, не нового, правда, і один автомобіль на 7 років, то в Україні, наприклад, людина умовно може купити три пари шкарпеток на рік", — каже економіст.

Економіст Едуард Каражия про прожитковий мінімум. Фото: Новини.LIVE

Зростання валюти

Зростання зарплат також може вплинути на валютний ринок. Люди, які вже мають достатньо коштів, отримають ще більше і можуть почати активно скуповувати долари, щоб зберегти свої заощадження від знецінення.

"Це буде дуже великий фактор того, що валюта, скажімо так, на ринку як готівкового долара буде більше та дорожче. Якщо в державному бюджеті країни було прийнято рішення, що долар, я не пам'ятаю, точної цифри, буде до кінця року, то, я думаю, це буде виконано і більше, ніж той курс, який прописано в держбюджеті, не буде", — зазначив Едуард Каражия.

Експерт Едуард Каражия про можливий ріст валют. Фото: Новини.LIVE

Підвищення мінімальної зарплати — ініціатива яка може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, це дасть українцям більше коштів, з іншого — може спричинити інфляцію, податкове навантаження та коливання на валютному ринку.

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