Ситуация с долларом в Украине сегодня — какие прогнозы

Люди прогуливаются на улице. Фото: Новини.LIVE

Среди новых рисков у украинцев добавился еще стремительный рост инфляции, возможное ослабление гривны и повышение курса доллара, что может существенно повлиять на покупательную способность населения. Можно ли удержать нашу экономику на плаву и как сильно ударят по ней возможное повышение зарплат?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

Читайте также:

Сомнения относительно минималки

Законопроект о повышении минимальной зарплаты, предложенный в начале февраля, вызвал немало дискуссий. Основной вопрос — насколько реально его реализовать, ведь бюджет, из которого финансируются зарплаты, социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум, формируется заранее.

"Это очень низкий процент вероятности того, что этот проект будет принят, потому что, во-первых, это нужно вносить изменения в бюджет страны, и очень большой вопрос к тем авторам этого проекта, почему они это не сделали в то время, когда бюджет выносился на обсуждение и принимался как закон в 2024 году", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия о сомнениях к проекту. Фото: Новини.LIVE

Риск стремительной инфляции

Повышение зарплат в целом является положительным фактором: люди будут иметь больше денег, возрастет покупательная способность, бизнес сможет производить и продавать больше. А бюджет получит больше налоговых поступлений. Однако любое экономическое решение имеет и обратную сторону.

"Обязательно будет другая сторона медали, что, видимо, быть инфляции. Ну, она должна быть, хоть и невозможно спрогнозировать, какие будут ее темпы", — отмечает эксперт.

Эксперт Эдуард Каражия о риске стремительной инфляции. Фото: Новини.LIVE

Прожиточный минимум

В Украине существует два прожиточных минимума: официальный, заложенный в бюджете, и фактический, который соответствует реальным затратам на жизнь. Официальный минимум является слишком низким, ведь бюджет не выдерживает больших выплат. В то же время, по экспертным оценкам, реальный прожиточный минимум должен составлять не менее 6 000 грн, но и эта цифра немного занижена.

"Например, если в Штатах в прожиточном минимуме есть возможность покупки автомобиля, не нового, правда, и один автомобиль на 7 лет, то в Украине, например, человек условно может купить три пары носков в год", — говорит экономист.

Экономист Эдуард Каражия о прожиточном минимуме. Фото: Новини.LIVE

Рост валюты

Рост зарплат также может повлиять на валютный рынок. Люди, которые уже имеют достаточно средств, получат еще больше и могут начать активно скупать доллары, чтобы сохранить свои сбережения от обесценивания.

"Это будет очень большой фактор того, что валюта, скажем так, на рынке как наличного доллара будет больше и дороже. Если в государственном бюджете страны было принято решение, что доллар, я не помню, точной цифры, будет до конца года, то, я думаю, это будет выполнено и больше, чем тот курс, который прописан в госбюджете, не будет", — отметил Эдуард Каражия.

Эксперт Эдуард Каражия о возможном росте валют. Фото: Новини.LIVE

Повышение минимальной зарплаты — инициатива которая может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, это даст украинцам больше средств, с другой — может вызвать инфляцию, налоговую нагрузку и колебания на валютном рынке.

Ранее мы писали, сколько одесситы будут платить за свет с марта. А также о том, насколько выросли расходы одесситов за последний год.