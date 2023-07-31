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Інклюзивні автобуси в Одесі: з’явився розклад руху на серпень

31 липня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Інклюзивні автобуси в Одесі: з’явився розклад руху на серпень
Автобус для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Для зручності мешканців з інвалідністю та їхных супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Розклад буде актуальний станом на серпень цього року. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Розклад руху автобусів для осіб з обмеженими можливостями

1. Маршрут № 4 — 1 автобус:

  • ВЦТ Середньофонтанський: 07:12, 09:25, 11:35, 13:45,
  • 6-й км Овідіопольської дороги: 07:57, 10:10, 12:20, 14:30. 

2. Маршрут № 7 — 1 автобус:

  • вул. Архітекторська: 07:01, 09:09, 11:19, 13:05,
  • 6-й км Овідіопольської дороги: 07:46, 09:54, 12:04, 13:50. 

3. Маршрут № 6 — 1 автобус:

  • вул. Ген. Бочарова: 09:30, 12:00, 14:15,
  • 6-й км Овідіопольської дороги: 10:25, 12:55, 15:10. 

4. Маршрут № 16 — 1 автобус:

  • вул. Ген. Бочарова: 08:30, 12:35, 15:25,
  • 6-й Овідіопольської дороги: 09:42, 13:48, 16:27. 

5. Маршрут № 105а — 1 автобус:

  • вул. Горбиста: 06:30 — 18:30,
  • вул. 7-а Пересипська: 06:55 — 18:55. 

6. Маршрут № 105 — 1 автобус:

  • сел. Жевахівське (вул. Горбиста): 06:45, 09:00, 16:00, 17:40,
  • ринок "Привоз" (вул. Преображенська): 07:50, 09:50, 16:50, 18:30.

7. Маршрут № 111 — 1 автобус:

  • сел. Усатове-1: 06:36, 08:31, 10:26, 12:21,14:21, 16:16,
  • ринок "Привоз" (вул.Преображенська): 07:34, 09:29, 11:24, 13:19, 15:19, 17:14.

8. Маршрут № 112 — 1 автобус:

  • Тепличний комбінат : 06:50, 08:49, 15:17, 17:21,
  • Тираспольська площа: 07:32, 09:31, 15:59, 18:03.

9. Маршрут № 135 — 1 автобус:

  • Тираспольська площа: 06:30, 08:30, 17:00, 19:00,
  • ОНПЗ: 07:30, 09:10, 18:00, 19:40.

10. Маршрут № 121 – 1 автобус:

  • просп. Небесної Сотні: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39,
  • вул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04. 

11. Маршрут № 145 — 1 автобус.

  • вул. Висоцького: 08:10, 13:12, 18:16
  • вул. Левітана: 07:15, 12:17, 17:21.

12. Маршрут № 146 — 1 автобус.

  • вул. Вільямса: 07:10, 10:38, 14:06, 17:34
  • вул. Давіда Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30,18:56. 

13. Маршрут № 148 — 1 автобус:

  • вул. Архітекторська: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56,
  • просп. Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.

14. Маршрут № 149 — 1 автобус:

  • вул. Ак. Вільямса: 07:30, 09:50, 17:30,
  • просп. Українських Героїв: 08:42, 11:10, 18:50.

15. Маршрут № 150 — 1 автобус:

  • вул. Ак. Корольова: 06:30, 08:15, 10:00, 16:00, 17:45, 19:30,
  • просп. Українських Героїв: 07:23, 09:13, 10:58, 16:53, 18:43, 20:13.

16. Маршрут № 168 — 3 автобуси:

  • вул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00,16;50, 18:10,
  • маг. "Копійка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30, 18:30.

17. Маршрут № 171 — 1 автобус.

  • ЦПВ вокзал: 06:20, 07:30, 09:20, 10:30, 12:20, 13:30,
  • 6-й км Овідіопольської дороги: 06:56, 08:06, 09:56, 11:06, 12:56, 14:06.

18. Маршрут № 175 — 1 автобус: 

  • Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:45, 16:40,
  • "Аптека Гаєвського": 09:19, 12:14, 15:09, 18:04. 

19. Маршрут № 185 — 1 автобус:

  • Меморіал 411 батареї: 07:05, 09:51, 12:32, 15:18, 17:54,
  • "Аптека Гаєвського": 08:25, 11:11, 13:47, 16:33, 19:09.

20. Маршрут № 190 — 2 автобуси:

  • вул. Паустовського: 06:02, 08:02, 09:24, 10:02, 12:02, 13:48, 14:02, 16:00, 16:02,
  • Італійський бульвар: 06:55, 09:02, 10:19, 11:02. 13:02, 14:43, 15:02, 16:55, 17:02. 

21. Маршрут № 191 — 3 автобуси:

  • Меморіал 411-ї батареї: 06:00, 07:40, 09:22, 11:20, 13:00, 14:52, 15:40, 17:20, 18:02,
  • Пересипський міст: 06:50, 08:17, 08:30, 12:10, 13:47, 13:50, 16:30, 16:57, 18:10.

22. Маршрут № 197 — 1 автобус. 

  • Меморіал 411-ї батареї: 06:00, 09:00, 15:00, 18:00,
  • Слобідка (Онкодиспансер): 07:30, 10:30, 16:30, 19:30. 

23. Маршрут № 198 — 1 автобус:

  • вул. Нежданової (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15,
  • Аркадія: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10. 

24. Маршрут № 201 — 1 автобус. 

  • вул. Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20 17:40,
  • ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05.

 25. Маршрут № 202 — 1 автобус:

  • вул. Миколи Аркаса: 07:00, 09:45, 11:20, 13:00, 14:30,
  • ЦПВ вокзал: 08:00, 10:30, 12:10, 13:45, 15:20.

26. Маршрут № 208 — 1 автобус.

  • вул. Шишкіна "Коледж нафтогазових технологій": 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30,
  • вул. Промислова: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00. 

27. Маршрут № 214 — 1 автобус:

  • Свято - Іверський монастир: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30,
  • Онкодиспансер: 07:00, 09:30, 17:00, 19:30.

28. Маршрут № 220а — 1 автобус:

  • прос. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
  • Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

 29. Маршрут № 221 — 1 автобус. 

  • вул. Ак. Вільямса: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
  • Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30. 

30. Маршрут 232а — 2 автобуси:

  • вул. Ак. Вільямса: 05:20, 08:15, 09:20, 13:20, 13:30, 17:20, 17:30,
  • вул. Ак. Сахорова: 06:35, 07:00, 11:00, 15:00, 15:40, 19:00.

31. Маршрут 233 — 1 автобус:

  • вул. Тираспольське шосе: 09:21, 13:13, 16:01,
  • Парк ім. Т.Г. Шевченка: 10:06, 13:58, 16:46. 

 32. Маршрут № 237 — 1 автобус: 

  • вул. Агрономічна: 09:22, 14:18, 16:55, 
  • ЦВП вокзал: 07:30, 13:13, 16:05.                                              

33. Маршрут № 250 – 1 автобус:

  • вул. Ж.-Кюрі: 06:30, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00,
  • вул. Преображенська: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00.

 34. Маршрут № 280 — 1 автобус:

  • вул. Архітекторська: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55,
  • кладовище "Західне": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.              

Нагадаємо, в Одесі міський громадський транспорт змінив схему руху. Йдеться про два трамвайних маршрути: № 7 та № 27. 

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