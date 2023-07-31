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Инклюзивные автобусы в Одессе: появилось расписание движения на август

31 июля 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Инклюзивные автобусы в Одессе: появилось расписание движения на август
Автобус для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Для удобства жителей с инвалидностью и их сопровождающих в Одессе обнародовали расписание движения автобусов, специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Расписание будет актуально по состоянию на август этого года.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Расписание автобусов для людей с ограниченными возможностями

1. Маршрут № 4 — 1 автобус:

  • ВЦТ Среднефонтанский: 07:12, 09:25, 11:35, 13:45,
  • 6-й км Овидиопольской дороги: 07:57, 10:10, 12:20, 14:30.

2. Маршрут № 7 — 1 автобус:

  • ул. Архитекторская: 07:01, 09:09, 11:19, 13:05,
  • 6-й км Овидиопольской дороги: 07:46, 09:54, 12:04, 13:50.

3. Маршрут № 6 — 1 автобус:

  • ул. Ген. Бочарова: 09:30, 12:00, 14:15,
  • 6-й км Овидиопольской дороги: 10:25, 12:55, 15:10.

4. Маршрут № 16 — 1 автобус:

  • ул. Ген. Бочарова: 08:30, 12:35, 15:25,
  • 6-й Овидиопольской дороги: 09:42, 13:48, 16:27.

5. Маршрут № 105а — 1 автобус:

  • ул. Холмистая: 06:30 - 18:30,
  • ул. 7-я Пересыпская: 06:55 - 18:55.

6. Маршрут № 105 — 1 автобус:

  • пос. Жеваховское (ул. Холмистая): 06:45, 09:00, 16:00, 17:40,
  • рынок "Привоз" (ул. Преображенская): 07:50, 09:50, 16:50, 18:30.

7. Маршрут № 111 — 1 автобус:

  • пос. Усатово-1: 06:36, 08:31, 10:26, 12:21,14:21, 16:16,
  • рынок "Привоз" (ул. Преображенская): 07:34, 09:29, 11:24, 13:19, 15:19, 17:14.

8. Маршрут № 112 — 1 автобус:

  • Тепличный комбинат: 06:50, 08:49, 15:17, 17:21,
  • Тираспольская площадь: 07:32, 09:31, 15:59, 18:03.

9. Маршрут № 135 — 1 автобус:

  • Тираспольская площадь: 06:30, 08:30, 17:00, 19:00,
  • ОНПЗ: 07:30, 09:10, 18:00, 19:40.

10. Маршрут № 121 — 1 автобус:

  • просп. Небесной Сотни: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39,
  • ул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04.

11. Маршрут № 145 — 1 автобус.

  • ул. Высоцкого: 08:10, 13:12, 18:16
  • ул. Левитана: 07:15, 12:17, 17:21.

12. Маршрут № 146 — 1 автобус.

  • ул. Вильямса: 07:10, 10:38, 14:06, 17:34
  • ул. Давида Остраха: 08:34, 12:02, 15:30,18:56.

13. Маршрут № 148 — 1 автобус:

  • ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56,
  • просп. Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43.

14. Маршрут № 149 — 1 автобус:

  • ул. Ак. Вильямса: 07:30, 09:50, 17:30,
  • просп. Украинских Героев: 08:42, 11:10, 18:50.

15. Маршрут № 150 — 1 автобус:

  • ул. Ак. Королева: 06:30, 08:15, 10:00, 16:00, 17:45, 19:30,
  • просп. Украинских Героев: 07:23, 09:13, 10:58, 16:53, 18:43, 20:13.

16. Маршрут № 168 — 3 автобуса:

  • ул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00,16;50, 18:10,
  • маг. "Копейка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30, 18:30.

17. Маршрут № 171 — 1 автобус.

  • ЦПВ вокзал: 06:20, 07:30, 09:20, 10:30, 12:20, 13:30,
  • 6-й км Овидиопольской дороги: 06:56, 08:06, 09:56, 11:06, 12:56, 14:06.

18. Маршрут № 175 — 1 автобус:

  • Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:45, 16:40,
  • "Аптека Гаевского": 09:19, 12:14, 15:09, 18:04.

19. Маршрут № 185 — 1 автобус:

  • Мемориал 411 батареи: 07:05, 09:51, 12:32, 15:18, 17:54,
  • "Аптека Гаевского": 08:25, 11:11, 13:47, 16:33, 19:09.

20. Маршрут № 190 — 2 автобуса:

  • ул. Паустовского: 06:02, 08:02, 09:24, 10:02, 12:02, 13:48, 14:02, 16:00, 16:02,
  • Итальянский бульвар: 06:55, 09:02, 10:19, 11:02. 13:02, 14:43, 15:02, 16:55, 17:02.

21. Маршрут № 191 — 3 автобуса:

  • Мемориал 411-й батареи: 06:00, 07:40, 09:22, 11:20, 13:00, 14:52, 15:40, 17:20, 18:02,
  • Пересыпский мост: 06:50, 08:17, 08:30, 12:10, 13:47, 13:50, 16:30, 16:57, 18:10.

22. Маршрут № 197 — 1 автобус.

  • Мемориал 411-й батареи: 06:00, 09:00, 15:00, 18:00,
  • Слободка (Онкодиспансер): 07:30, 10:30, 16:30, 19:30.

23. Маршрут № 198 — 1 автобус:

  • ул. Неждановой (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15,
  • Аркадия: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10.

24. Маршрут № 201 — 1 автобус.

  • ул. Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40,
  • ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05.

25. Маршрут № 202 — 1 автобус:

  • ул. Николая Аркаса: 07:00, 09:45, 11:20, 13:00, 14:30,
  • ЦПВ вокзал: 08:00, 10:30, 12:10, 13:45, 15:20.

26. Маршрут № 208 — 1 автобус.

  • ул. Шишкина "Колледж нефтегазовых технологий": 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30,
  • ул. Промышленная: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

27. Маршрут № 214 — 1 автобус:

  • Свято-Иверский монастырь: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30,
  • Онкодиспансер: 07:00, 09:30, 17:00, 19:30.

28. Маршрут № 220а — 1 автобус:

  • прос. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
  • Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

29. Маршрут № 221 — 1 автобус.

  • ул. Ак. Вильямса: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
  • Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

30. Маршрут 232а — 2 автобуса:

  • ул. Ак. Вильямса: 05:20, 08:15, 09:20, 13:20, 13:30, 17:20, 17:30,
  • ул. Ак. Сахорова: 06:35, 07:00, 11:00, 15:00, 15:40, 19:00.

31. Маршрут 233 — 1 автобус:

  • ул. Тираспольское шоссе: 09:21, 13:13, 16:01,
  • Парк им. Т.Г. Шевченко: 10:06, 13:58, 16:46.

32. Маршрут № 237 — 1 автобус:

  • ул. Агрономичная: 09:22, 14:18, 16:55,
  • ЦИНП вокзал: 07:30, 13:13, 16:05.

33. Маршрут № 250 — 1 автобус:

  • ул. Ж.-Кюри: 06:30, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00,
  • ул. Преображенская: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00.

34. Маршрут № 280 — 1 автобус:

  • ул. Архитекторская: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55,
  • кладбище "Западное": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.

Напомним, в Одессе городской общественный транспорт сменил схему движения. Речь идет о двух трамвайных маршрутах: №7 и №27.

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