Виправдовував агресію РФ в Одесі — подробиці

Співробітник СБУ. Фото ілюстративне: Служба Безпеки України

СБУ затримала в Одесі іноземного громадянина, який начебто виправдовував збройну агресію РФ. Чоловіку повідомили про підозру, через що він може отримати від п'яти до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила Служба Безпеки України.

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, громадянин однієї з південноєвропейських країн активно поширював тези московської пропаганди, позиціонуючи себе очевидцем подій. Крім того, дав інтерв’ю одній із провідних радіостанцій своєї країни, в якому називав війну РФ "внутрішнім громадянським конфліктом" та виправдовував ракетно-дронові удари. Семантико-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта. Правоохоронці провели обшуки в приміщенні іноземця та вилучили усю техніку як речові докази.

Яке покарання загрожує

Чоловіка тримають під вартою та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників, з використанням засобів масової інформації). За це йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вагнерівців, яких затримали в Молдові. А також про підозру військкору з Криму.