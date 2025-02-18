Оправдывал агрессию РФ в Одессе - подробности

Иностранец оправдывал агрессию РФ в Одессе — какое наказание
СБУ задержала в Одессе иностранного гражданина, который якобы оправдывал вооруженную агрессию РФ. Мужчине сообщили о подозрении, из-за чего он может получить от пяти до восьми лет заключения.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Подробности дела
По данным следствия, гражданин одной из южноевропейских стран активно распространял тезисы московской пропаганды, позиционируя себя очевидцем событий. Кроме того, дал интервью одной из ведущих радиостанций своей страны, в котором называл войну РФ "внутренним гражданским конфликтом" и оправдывал ракетно-пушечные удары. Семантико-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта. Правоохранители провели обыски в помещении иностранца и изъяли всю технику в качестве вещественных доказательств.
Какое наказание грозит
Мужчину держат под стражей и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников, с использованием средств массовой информации). За это ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о вагнеровцах, которых задержали в Молдове. А также о подозрении военкору из Крыма.
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