Оправдывал агрессию РФ в Одессе - подробности

Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

СБУ задержала в Одессе иностранного гражданина, который якобы оправдывал вооруженную агрессию РФ. Мужчине сообщили о подозрении, из-за чего он может получить от пяти до восьми лет заключения.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, гражданин одной из южноевропейских стран активно распространял тезисы московской пропаганды, позиционируя себя очевидцем событий. Кроме того, дал интервью одной из ведущих радиостанций своей страны, в котором называл войну РФ "внутренним гражданским конфликтом" и оправдывал ракетно-пушечные удары. Семантико-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта. Правоохранители провели обыски в помещении иностранца и изъяли всю технику в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Мужчину держат под стражей и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников, с использованием средств массовой информации). За это ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о вагнеровцах, которых задержали в Молдове. А также о подозрении военкору из Крыма.