Україна
Інцидент із ТЦК в Одесі — омбудсман взяв справу на контроль

Інцидент із ТЦК в Одесі — омбудсман взяв справу на контроль

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 09:50
Інцидент на Софіївській в Одесі: заява ТЦК та реакція Омбудсмана
Момент інциденту з ТЦК. Фото: скриншот з відео

На вулиці Софіївській в Одесі сталася бійка між працівниками ТЦК та цивільним. Військовослужбовці силоміць витягали чоловіка з авто, в ході чого пошкодили машину. Після цього вони побили людину та заштовхали в мікроавтобус. Однак дії працівників будуть перевіряти, відкрито розслідування.

Про це повідомили на сторінці Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Відео інциденту за участі військових ТЦК і поліції на Софіївській в Одесі швидко розійшлося соцмережами. В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, що група оповіщення діяла за викликом поліції. За даними правоохоронців, чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, тому щодо нього складали адміністративні матеріали. У ТЦК наголосили, що всі дії відбувалися у присутності поліцейських. Чоловікові запропонували надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення протоколу й уточнення даних. За інформацією установи, він відмовився виконувати законні вимоги та чинив спротив.

У центрі комплектування запевнили, що фізичний вплив застосували лише для припинення протиправних дій. Там також спростували інформацію про нібито "викрадення" або вивезення чоловіка в невідомому напрямку. Водночас ТЦК ініціював службову перевірку щодо можливого перевищення повноважень, пошкодження авто чи умисного побиття.

Реакція омбудсмена

На інцидент відреагував і представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області. У заяві зазначили, що зафіксовані на відео дії можуть порушувати закон, дискредитувати мобілізацію та шкодити іміджу держави. Представництво звернулося до Військової служби правопорядку та патрульної поліції з вимогою перевірити дії як військових, так і правоохоронців.

"Ми вимагаємо детального роз’яснення обставин події та надання інформації про вжиті заходи", — йдеться у повідмоленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ТЦК на Миколаївщині діяла схема для ухилянтів. Також ми писали, що на Франківщині судили старшого солдата, який відмовився їхати на фронт через віру.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
