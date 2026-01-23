Видео
Главная Одесса Инцидент с ТЦК в Одессе — омбудсмен взял дело на контроль

Инцидент с ТЦК в Одессе — омбудсмен взял дело на контроль

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 09:50
Инцидент на Софиевской в Одессе: заявление ТЦК и реакция Омбудсмена
Момент инцидента с ТЦК. Фото: скриншот из видео

На улице Софиевской в Одессе произошла драка между работниками ТЦК и гражданским. Военнослужащие силой вытаскивали мужчину из авто, в ходе чего повредили машину. После этого они избили человека и затолкали в микроавтобус. Однако действия работников будут проверять, открыто расследование.

Об этом сообщили на странице Представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Видео инцидента с участием военных ТЦК и полиции на Софиевской в Одессе быстро разошлось по соцсетям. В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, что группа оповещения действовала по вызову полиции. По данным правоохранителей, мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета, поэтому в отношении него составляли административные материалы. В ТЦК отметили, что все действия происходили в присутствии полицейских. Мужчине предложили предоставить военно-учетные документы и проследовать для оформления протокола и уточнения данных. По информации учреждения, он отказался выполнять законные требования и оказывал сопротивление.

В центре комплектования заверили, что физическое воздействие применили только для прекращения противоправных действий. Там также опровергли информацию о якобы "похищении" или вывозе мужчины в неизвестном направлении. В то же время ТЦК инициировал служебную проверку относительно возможного превышения полномочий, повреждения авто или умышленного избиения.

Реакция омбудсмена

На инцидент отреагировал и представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области. В заявлении отметили, что зафиксированные на видео действия могут нарушать закон, дискредитировать мобилизацию и вредить имиджу государства. Представительство обратилось в Военную службу правопорядка и патрульную полицию с требованием проверить действия как военных, так и правоохранителей.

"Мы требуем детального разъяснения обстоятельств происшествия и предоставления информации о принятых мерах", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в ТЦК на Николаевщине действовала схема для уклонистов. Также мы писали, что на Франковщине судили старшего солдата, который отказался ехать на фронт из-за веры.

Одесса драка Одесская область Новости Одессы Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
