Инцидент на Софиевской в Одессе: заявление ТЦК и реакция Омбудсмена

На улице Софиевской в Одессе произошла драка между работниками ТЦК и гражданским. Военнослужащие силой вытаскивали мужчину из авто, в ходе чего повредили машину. После этого они избили человека и затолкали в микроавтобус. Однако действия работников будут проверять, открыто расследование.

Об этом сообщили на странице Представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области.

Детали инцидента

Видео инцидента с участием военных ТЦК и полиции на Софиевской в Одессе быстро разошлось по соцсетям. В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, что группа оповещения действовала по вызову полиции. По данным правоохранителей, мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета, поэтому в отношении него составляли административные материалы. В ТЦК отметили, что все действия происходили в присутствии полицейских. Мужчине предложили предоставить военно-учетные документы и проследовать для оформления протокола и уточнения данных. По информации учреждения, он отказался выполнять законные требования и оказывал сопротивление.

В центре комплектования заверили, что физическое воздействие применили только для прекращения противоправных действий. Там также опровергли информацию о якобы "похищении" или вывозе мужчины в неизвестном направлении. В то же время ТЦК инициировал служебную проверку относительно возможного превышения полномочий, повреждения авто или умышленного избиения.

Реакция омбудсмена

На инцидент отреагировал и представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области. В заявлении отметили, что зафиксированные на видео действия могут нарушать закон, дискредитировать мобилизацию и вредить имиджу государства. Представительство обратилось в Военную службу правопорядка и патрульную полицию с требованием проверить действия как военных, так и правоохранителей.

"Мы требуем детального разъяснения обстоятельств происшествия и предоставления информации о принятых мерах", — говорится в сообщении.

