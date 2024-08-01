Допомагала ухилянтам з документами: викрито посадовицю в лікарні Одеси

В Одесі викрили посадовицю лікарні на допомозі ухилянтам. Фото: Нацполіція

Завідувачка одного з відділень одеської лікарні наобіцяла оформити інвалідність родичу призовника. За свої послуги вона просила понад 1 500 доларів, однак грошей так і не побачила — тепер жінці загрожує тюрма.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Посадовиця Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я, завідувачка одного з відділень, вирішила заробити легких грошей на чоловіках призовного віку. За 1 700 доларів вона обіцяла одному з клієнтів госпіталізувати його дідуся та забезпечити першу групу інвалідності для пенсіонера, впливаючи на рішення медичної комісії.

Правоохоронці вилучили неправомірні кошти у посадовиці. Фото: Нацполіція

Таким чином, чоловік міг відтермінувати призов на військову службу. Але правоохоронці зруйнували її план і затримали зловмисницю прямо в службовому кабінеті під час передачі хабаря.

Що загрожує

Проти медикині висунули обвинувачення за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України за одержання неправомірної вигоди. Посадовицю відсторонили від роботи, і тепер їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Випадки хабарництва серед медиків

Ми писали, що група одеських медиків вирішила підзаробити на мобілізації та організувала хитру схему оформлення фіктивних медичних документів. За свої послуги вони заробляли до 7 000 доларів з кожного "клієнта", та наразі усі можуть опинитись за ґратами.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили злочинну схему, згідно з якою 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, налагодили бізнес на призовниках. Так, чоловіки робили своїх клієнтів психічно хворими, за що отримували чималу плату. Тепер їх чекатиме ув'язнення.