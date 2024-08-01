Помогала уклонистам с документами: разоблачено должностное лицо в больнице Одессы

В Одессе разоблачили чиновницу больницы на помощи уклонистамм. Фото: Нацполиция

Заведующая одним из отделений одесской больницы наобещала оформить инвалидность родственнику призывника. За свои услуги она просила более 1500 долларов, однако денег так и не увидела — теперь женщине грозит тюрьма.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Чиновница Одесского областного медицинского центра психического здоровья, заведующая одним из отделений, решила заработать легких денег на мужчинах призывного возраста. За 1700 долларов она обещала одному из клиентов госпитализировать его дедушку и обеспечить первую группу инвалидности для пенсионера, влияя на решение медицинской комиссии.

Правоохранители изъяли неправомерные средства у чиновника. Фото: Нацполиция

Таким образом, мужчина мог отсрочить призыв на военную службу. Но правоохранители разрушили ее план и задержали злоумышленницу прямо в служебном кабинете во время передачи взятки.

Что угрожает

Против медика предъявлены обвинения по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины за получение неправомерной выгоды. Чиновницу отстранили от работы, и теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Случаи взяточничества среди медиков

Мы писали, что группа одесских медиков решила подзаработать на мобилизации и организовала хитрую схему оформления фиктивных медицинских документов. За свои услуги они зарабатывали до 7 000 долларов с каждого "клиента", но все могут оказаться за решеткой.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили преступную схему, согласно которой 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, наладили бизнес на призывниках. Мужчины делали своих клиентов психически больными, за что получали немалую плату. Теперь их будет ждать заключения.