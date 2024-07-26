Підробляли документи для ухилянтів - в Одесі викрили медиків

Правоохоронці викрили медиків в Одесі. Фото: Одеська обалсна прокуратура

Група одеських медиків вирішила підзаробити на мобілізації та організувала хитру схему оформлення фіктивних медичних документів. За свої послуги вони заробляли до 7 000 доларів з кожного "клієнта", та наразі усі можуть опинитись за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Завідувачка амбулаторії, заручившись підтримкою лікаря та двох медсестер, запустила справжній конвеєр з виготовлення документів. Ці документи дозволяли ухилянтам уникнути військової служби та виїхати за кордон.

Медиків викрили на зриві мобілізації. Фото: Одеська обласна прокуратура

Спільники пропонували клієнтам "послуги" з підготовки та видачі фіктивних медичних документів, оформлення історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності. Вони використовували підроблені печатки та бланки медичних установ, а самі працівники вносили в документи відомості від імені інших медичних фахівців. Вартість цих послуг коливалася від 5 000 до 7 000 доларів , залежно від пакета документів. Слідчим вдалось задокументувати 20 епізодів злочинної діяльності медиків.

Яке покарання загрожує

Організаторку оборудки наразі тримають під вартою, і вона навряд чи скоро зможе повернутися до свого колишнього бізнесу. Усім фігурантам інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань зі здійснення мобілізаційних заходів та підроблення офіційних документів, вчиненого організованою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України). Їм загрожує до восьми років у в'язниці.

Випадки допомоги ухилянтам в Одесі

Ми раніше писали, що правоохоронці викрили злочинну схему, згідно з якою 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, налагодили бізнес на призовниках. Так, чоловіки робили своїх клієнтів психічно хворими, за що отримували чималу плату. Тепер їх чекатиме ув'язнення.



Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили працівника облдержадміністрації, який за хабарі гарантував "бронь" від мобілізації. Чиновник обіцяв вплинути на рішення уповноважених осіб за 1000 доларів, що тепер загрожує йому тюремним ув'язненням