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Ставили фальшивые диагнозы для уклонистов — в Одессе будут судить медиков

26 июля 2024 10:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Подделывали документы для уклонистов - в Одессе разоблачили медиков
Правоохранители разоблачили медиков в Одессе. Фото: Одесская обольстительная прокуратура
Верзилова Єлизавета - редактор

Группа одесских медиков решила подзаработать на мобилизации и организовала хитрую схему оформления фиктивных медицинских документов. За свои услуги они зарабатывали до 7 000 долларов с каждого "клиента", но все могут оказаться за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали схемы

Заведующая амбулаторией, заручившись поддержкой врача и двух медсестер, запустила настоящий конвейер по изготовлению документов. Эти документы позволяли уклоняющимся избежать военной службы и уехать за границу.

Разоблачили медиков в Одессе
Медиков разоблачили на срыве мобилизации. Фото: Одесская областная прокуратура

Сообщники предлагали клиентам "услуги" по подготовке и выдаче фиктивных медицинских документов, оформлению историй болезней и содействию в получении групп инвалидности. Они использовали поддельные печати и бланки медицинских учреждений, а сами работники вносили в документы сведения от других медицинских специалистов. Стоимость этих услуг колебалась от 5 000 до 7 000 долларов в зависимости от пакета документов. Следователям удалось задокументировать 20 эпизодов преступной деятельности медиков.

Какое наказание грозит

Организатора сделки держат под стражей, и она вряд ли скоро сможет вернуться в свой бывший бизнес. Всем фигурантам инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по осуществлению мобилизационных мероприятий и подлогу официальных документов, совершенных организованной группой лиц (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Им грозит до восьми лет в тюрьме.

Случаи помощи уклонистам в Одессе

Мы ранее писали, что правоохранители разоблачили преступную схему, согласно которой 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, наладили бизнес на призывниках. Да, мужчины делали своих клиентов психически больными, за что получали немалую плату. Теперь их будет ждать заключение.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили работника облгосадминистрации, который за взятки гарантировал "бронь" от мобилизации. Чиновник обещал повлиять на решение уполномоченных лиц за 1000 долларов, что теперь угрожает ему тюремным заключением.

Одесса Одесская область прокуратура Новости Одессы мобилизация документы уклонисты подделки

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