Подделывали документы для уклонистов - в Одессе разоблачили медиков

Правоохранители разоблачили медиков в Одессе. Фото: Одесская обольстительная прокуратура

Группа одесских медиков решила подзаработать на мобилизации и организовала хитрую схему оформления фиктивных медицинских документов. За свои услуги они зарабатывали до 7 000 долларов с каждого "клиента", но все могут оказаться за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали схемы

Заведующая амбулаторией, заручившись поддержкой врача и двух медсестер, запустила настоящий конвейер по изготовлению документов. Эти документы позволяли уклоняющимся избежать военной службы и уехать за границу.

Медиков разоблачили на срыве мобилизации. Фото: Одесская областная прокуратура

Сообщники предлагали клиентам "услуги" по подготовке и выдаче фиктивных медицинских документов, оформлению историй болезней и содействию в получении групп инвалидности. Они использовали поддельные печати и бланки медицинских учреждений, а сами работники вносили в документы сведения от других медицинских специалистов. Стоимость этих услуг колебалась от 5 000 до 7 000 долларов в зависимости от пакета документов. Следователям удалось задокументировать 20 эпизодов преступной деятельности медиков.

Какое наказание грозит

Организатора сделки держат под стражей, и она вряд ли скоро сможет вернуться в свой бывший бизнес. Всем фигурантам инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по осуществлению мобилизационных мероприятий и подлогу официальных документов, совершенных организованной группой лиц (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Им грозит до восьми лет в тюрьме.

Случаи помощи уклонистам в Одессе

Мы ранее писали, что правоохранители разоблачили преступную схему, согласно которой 44-летний заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, наладили бизнес на призывниках. Да, мужчины делали своих клиентов психически больными, за что получали немалую плату. Теперь их будет ждать заключение.



Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили работника облгосадминистрации, который за взятки гарантировал "бронь" от мобилизации. Чиновник обещал повлиять на решение уполномоченных лиц за 1000 долларов, что теперь угрожает ему тюремным заключением.