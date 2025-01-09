Одеські прокурори з інвалідністю — результати розслідування

На Одещині перевірили прокурорів з інвалідністю. Фото: ілюстративне/freepik

Службове розслідування щодо порушень при оформленні інвалідності в одеській прокуратурі завершили. Однак підтверджень, що хтось із співробітників отримав групу незаконно, поки немає.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора виданню Nikcenter.

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Результати розслідування

У документі йдеться, що інвалідність отримали майже 10% фактично працюючих прокурорів. При цьому, серед тих, хто оформив ІІ групу, переважають чоловіки: 32 проти 6 жінок. Тоді як серед осіб з ІІІ групою інвалідності чоловіків та жінок порівну.

При цьому процесуальні дії не проводилися. Відповідно, перевірка не змогла встановити, чи законно оформлялася інвалідність. Тому ніхто з прокурорів не відсторонений від посади і не звільнений.

Нагадаємо, перевірки у прокуратурі почалися після скандалу з керівницею хмельницької МСЕК. За повідомленням ЗМІ, через корупційні схеми інвалідність могли отримати десятки прокурорів у регіоні. Після цього генпрокурор видав наказ про проведення службового розслідування.

Ми повідомляли, що Одещина опинилася на четвертому місці по Україні за кількістю "прокурорів з довідкою". Також ми публікували повний список співробітників прокуратури, які мають інвалідність.