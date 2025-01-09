Одесские прокуроры с инвалидностью - результаты расследования

В Одесской области проверили прокуроров с инвалидностью. Фото: иллюстративное/freepik

Служебное расследование относительно нарушений при оформлении инвалидности в одесской прокуратуре завершили. Однако подтверждений, что кто-то из сотрудников получил группу незаконно, пока нет.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора изданию Nikcenter.

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Результаты расследования

В документе говорится, что инвалидность получили почти 10% фактически работающих прокуроров. При этом, среди тех, кто оформил II группу, преобладают мужчины: 32 против 6 женщин. Тогда как среди лиц с III группой инвалидности мужчин и женщин поровну.

При этом процессуальные действия не проводились. Соответственно, проверка не смогла установить, законно ли оформлялась инвалидность. Поэтому никто из прокуроров не отстранен от должности и не уволен.

Напомним, проверки в прокуратуре начались после скандала с руководительницей хмельницкой МСЭК. По сообщению СМИ, из-за коррупционных схем инвалидность могли получить десятки прокуроров в регионе. После этого генпрокурор издал приказ о проведении служебного расследования.

Мы сообщали, что Одесская область оказалась на четвертом месте по Украине по количеству "прокуроров со справкой". Также мы публиковали полный список сотрудников прокуратуры, которые имеют инвалидность.