Одеські прокурори з інвалідністю — повний список

Будівля Одеської обласної прокуратури. Фото: Одеська облпрокуратура

В Одеській області 58 співробітників прокуратури оформили інвалідність різних груп. На їхні пенсії держава щороку витрачає 14,5 млн грн.

Список прізвищ опублікував одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Хто у переліку

У списку не тільки прокурори, але й спеціалісти та водії установи. Зазначимо, що у переліку є й жінки, а також ті, хто оформив інвалідність задовго до початку повномасштабного вторгнення і мобілізації.

Гожелов Сергій Георгійович (заступник начальника управління) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Одабашян Сергій Степанович (заступник начальника відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Бачинський Юрій Віталійович (начальник відділу) з 2021 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;

Бутенко Володимир Валерійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;

Білокур Олег Анатолійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;

Войтов Руслан Григорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік, має 2 групу інвалідності;

Гортолум Василь Васильович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;

Замковий Євген Михайлович (прокурор відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Захар’єв Олександр Борисович (прокурор відділу) з 2018 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Кальянов Сергій Олександрович (прокурор відділу) з 2022 року по 1 листопада 2024 року була 2 група інвалідності;

Крисань Артур Юліанович (заступник начальника відділу) з 2022 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;

Лояніч Дмитро Вікторович (прокурор відділу) з 2017 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Матвєйчук Юрій Олександрович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;

Непорада Віктор Миколайович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;

Піщевят Ігор Ігорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;

Романець Юлія Василівна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;

Шпаченко Сергій Миколайович (прокурор відділу) з 2023 року по 2024 рік має 2 групу інвалідності;

Дрей Ірина Юріївна (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2013 року має 3 групу інвалідності;

Майоров Павло Олегович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;

Андріянова Ольга Петрівна (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2024 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Гузь Василь Григорович (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;

Ісраєлян Алік Олександрович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;

Капустін Максим В'ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, безстроково;

Ставська Інна Станіславівна (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності;

Поляков Роман Анатолійович (перший заступник керівника Суворовської окружної прокуратури) з 2024 року має 3 групу інвалідності, безстроково;

Лянна Олена Анатоліївна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;

Літвак Олег Михайлович (прокурор відділу) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;

Лаврека Василь Васильович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2021 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Орлик Віктор Валерійович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2007 року має 3 групу інвалідності, безстроково;

Малєєв Юрій Миколайович (заступник керівника Біляївської окружної прокуратури) з 2010 року має інвалідність 2 групи, безстроково;

Дундер Елеонора Вікторівна (прокурор Болградської окружної прокуратури) з 2019 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності;

Битка Євгеній Олександрович (заступник керівника Подільської окружної прокуратури) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Саулко Олександр Іванович (начальник управління) з 2023 року по жовтень 2024 року мав 2 групу інвалідності;

Старченко Наталя Дмитрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;

Саганович Наталія Олександрівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;

Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2021 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;

Рибаков Олег В’ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 1993 року має 3 групу інвалідності, безстроково;

Івко Павло Вікторович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;

Поченюк Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;

Сакал Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;

Лисенко Сергій Олександрович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2023 року має 3 групу інвалідності;

Шептекіта Тетяна Петрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, безстроково;

Овсепян Армен Артурович (прокурор Роздільнянської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;

Маричева Ольга Григорівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2022 року має 3 групу інвалідності, безстроково;

Цулейскірі Сергій Сергійови (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності;

Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;

Столбуненко Олександр Георгійович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Калюжний Володимир Олександрович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Цапенко Олександр Васильович (головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи) з 2018 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Дукаценко Олег Васильович (головний спеціаліст Любашівської окружної прокуратури) з 2022 року має 1 групу інвалідності, безстроково;

Держула Володимир Петрович (водій відділу) з 2012 року має 3 групу інвалідності, безстроково;

Дьяков Валентин Ілліч (водій відділу) з 2022 року має 3 групу інвалідності, безстроково;

Пустовой Андрій Володимирович (водій відділу) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності;

Шарко Володимир Володимирович (водій Доброславської окружної прокуратури) з 2022 року по 2023 рік мав 2 групу інвалідності;

Новацька Тетяна Миколаївна (головний спеціаліст Подільської окружної прокуратури) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Карпенко Віра Василівна (спеціаліст Біляївської окружної прокуратури) з 2014 року має 2 групу інвалідності, безстроково;

Кузюк Юліана Володимирівна (спеціаліст Приморської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності".

Прокурорський скандал

Нагадаємо, перевірки у прокуратурі почалися після скандалу з керівницею хмельницької МСЕК. За повідомленням ЗМІ, через корупційні схеми інвалідність могли отримати десятки прокурорів у регіоні. Після цього генпрокурор видав наказ про проведення службового розслідування.

Зазначимо, що Одеська область увійшла до п'ятірки лідерів за числом прокурорів з інвалідністю. У регіоні кожен десятий має відповідну довідку. Також через зависокі виплати подав у відставку керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Андрій Глумаков.