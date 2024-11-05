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Майже 60 одеських прокурорів мають інвалідність — повний список

5 листопада 2024 10:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські прокурори з інвалідністю — повний список
Будівля Одеської обласної прокуратури. Фото: Одеська облпрокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області 58 співробітників прокуратури оформили інвалідність різних груп. На їхні пенсії держава щороку витрачає 14,5 млн грн. 

Список прізвищ опублікував одеський активіст Дем'ян Ганул

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Хто у переліку

У списку не тільки прокурори, але й спеціалісти та водії установи. Зазначимо, що у переліку є й жінки, а також ті, хто оформив інвалідність задовго до початку повномасштабного вторгнення і мобілізації.

  • Гожелов Сергій Георгійович (заступник начальника управління) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Одабашян Сергій Степанович (заступник начальника відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Бачинський Юрій Віталійович (начальник відділу) з 2021 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
  • Бутенко Володимир Валерійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
  • Білокур Олег Анатолійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
  • Войтов Руслан Григорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік, має 2 групу інвалідності;
  • Гортолум Василь Васильович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
  • Замковий Євген Михайлович (прокурор відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Захар’єв Олександр Борисович (прокурор відділу) з 2018 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Кальянов Сергій Олександрович (прокурор відділу) з 2022 року по 1 листопада 2024 року була 2 група інвалідності;
  • Крисань Артур Юліанович (заступник начальника відділу) з 2022 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
  • Лояніч Дмитро Вікторович (прокурор відділу) з 2017 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Матвєйчук Юрій Олександрович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
  • Непорада Віктор Миколайович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
  • Піщевят Ігор Ігорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
  • Романець Юлія Василівна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;
  • Шпаченко Сергій Миколайович (прокурор відділу) з 2023 року по 2024 рік має 2 групу інвалідності;
  • Дрей Ірина Юріївна (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2013 року має 3 групу інвалідності;
  • Майоров Павло Олегович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
  • Андріянова Ольга Петрівна (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2024 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Гузь Василь Григорович (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
  • Ісраєлян Алік Олександрович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
  • Капустін Максим В'ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
  • Ставська Інна Станіславівна (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності;
  • Поляков Роман Анатолійович (перший заступник керівника Суворовської окружної прокуратури) з 2024 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
  • Лянна Олена Анатоліївна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
  • Літвак Олег Михайлович (прокурор відділу) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
  • Лаврека Василь Васильович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2021 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Орлик Віктор Валерійович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2007 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
  • Малєєв Юрій Миколайович (заступник керівника Біляївської окружної прокуратури) з 2010 року має інвалідність 2 групи, безстроково;
  • Дундер Елеонора Вікторівна (прокурор Болградської окружної прокуратури) з 2019 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності;
  • Битка Євгеній Олександрович (заступник керівника Подільської окружної прокуратури) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Саулко Олександр Іванович (начальник управління) з 2023 року по жовтень 2024 року мав 2 групу інвалідності;
  • Старченко Наталя Дмитрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
  • Саганович Наталія Олександрівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
  • Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2021 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;
  • Рибаков Олег В’ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 1993 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
  • Івко Павло Вікторович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
  • Поченюк Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
  • Сакал Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
  • Лисенко Сергій Олександрович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2023 року має 3 групу інвалідності;
  • Шептекіта Тетяна Петрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
  • Овсепян Армен Артурович (прокурор Роздільнянської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
  • Маричева Ольга Григорівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2022 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
  • Цулейскірі Сергій Сергійови (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності;
  • Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;
  • Столбуненко Олександр Георгійович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Калюжний Володимир Олександрович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Цапенко Олександр Васильович (головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи) з 2018 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Дукаценко Олег Васильович (головний спеціаліст Любашівської окружної прокуратури) з 2022 року має 1 групу інвалідності, безстроково;
  • Держула Володимир Петрович (водій відділу) з 2012 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
  • Дьяков Валентин Ілліч (водій відділу) з 2022 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
  • Пустовой Андрій Володимирович (водій відділу) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності;
  • Шарко Володимир Володимирович (водій Доброславської окружної прокуратури) з 2022 року по 2023 рік мав 2 групу інвалідності;
  • Новацька Тетяна Миколаївна (головний спеціаліст Подільської окружної прокуратури) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Карпенко Віра Василівна (спеціаліст Біляївської окружної прокуратури) з 2014 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
  • Кузюк Юліана Володимирівна (спеціаліст Приморської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності".

Прокурорський скандал

Нагадаємо, перевірки у прокуратурі почалися після скандалу з керівницею хмельницької МСЕК. За повідомленням ЗМІ, через корупційні схеми інвалідність могли отримати десятки прокурорів у регіоні. Після цього генпрокурор видав наказ про проведення службового розслідування. 

Зазначимо, що Одеська область увійшла до п'ятірки лідерів за числом прокурорів з інвалідністю. У регіоні кожен десятий має відповідну довідку. Також через зависокі виплати подав у відставку керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Андрій Глумаков.

Одеса прокурори пенсія Одеська область інвалідність

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