Одеські прокурори з інвалідністю — повний список

Майже 60 одеських прокурорів мають інвалідність — повний список
В Одеській області 58 співробітників прокуратури оформили інвалідність різних груп. На їхні пенсії держава щороку витрачає 14,5 млн грн.
Список прізвищ опублікував одеський активіст Дем'ян Ганул.
Хто у переліку
У списку не тільки прокурори, але й спеціалісти та водії установи. Зазначимо, що у переліку є й жінки, а також ті, хто оформив інвалідність задовго до початку повномасштабного вторгнення і мобілізації.
- Гожелов Сергій Георгійович (заступник начальника управління) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Одабашян Сергій Степанович (заступник начальника відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Бачинський Юрій Віталійович (начальник відділу) з 2021 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
- Бутенко Володимир Валерійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
- Білокур Олег Анатолійович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
- Войтов Руслан Григорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік, має 2 групу інвалідності;
- Гортолум Василь Васильович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
- Замковий Євген Михайлович (прокурор відділу) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Захар’єв Олександр Борисович (прокурор відділу) з 2018 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Кальянов Сергій Олександрович (прокурор відділу) з 2022 року по 1 листопада 2024 року була 2 група інвалідності;
- Крисань Артур Юліанович (заступник начальника відділу) з 2022 року по 2025 рік, має 2 групу інвалідності;
- Лояніч Дмитро Вікторович (прокурор відділу) з 2017 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Матвєйчук Юрій Олександрович (прокурор відділу) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
- Непорада Віктор Миколайович (прокурор відділу) з 2020 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
- Піщевят Ігор Ігорович (прокурор відділу) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
- Романець Юлія Василівна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;
- Шпаченко Сергій Миколайович (прокурор відділу) з 2023 року по 2024 рік має 2 групу інвалідності;
- Дрей Ірина Юріївна (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2013 року має 3 групу інвалідності;
- Майоров Павло Олегович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2021 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
- Андріянова Ольга Петрівна (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2024 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Гузь Василь Григорович (прокурор Малиновської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
- Ісраєлян Алік Олександрович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
- Капустін Максим В'ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
- Ставська Інна Станіславівна (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2022 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності;
- Поляков Роман Анатолійович (перший заступник керівника Суворовської окружної прокуратури) з 2024 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
- Лянна Олена Анатоліївна (прокурор відділу) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
- Літвак Олег Михайлович (прокурор відділу) з 2022 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
- Лаврека Василь Васильович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2021 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Орлик Віктор Валерійович (прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури) з 2007 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
- Малєєв Юрій Миколайович (заступник керівника Біляївської окружної прокуратури) з 2010 року має інвалідність 2 групи, безстроково;
- Дундер Елеонора Вікторівна (прокурор Болградської окружної прокуратури) з 2019 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 3 групу інвалідності;
- Битка Євгеній Олександрович (заступник керівника Подільської окружної прокуратури) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Саулко Олександр Іванович (начальник управління) з 2023 року по жовтень 2024 року мав 2 групу інвалідності;
- Старченко Наталя Дмитрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
- Саганович Наталія Олександрівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
- Петрова Марія Володимирівна (прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури) з 2021 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;
- Рибаков Олег В’ячеславович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 1993 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
- Івко Павло Вікторович (прокурор Приморської окружної прокуратури) з 2023 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
- Поченюк Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 2 групу інвалідності;
- Сакал Сергій Володимирович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
- Лисенко Сергій Олександрович (прокурор Київської окружної прокуратури) з 2023 року має 3 групу інвалідності;
- Шептекіта Тетяна Петрівна (прокурор Подільської окружної прокуратури) з 2018 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
- Овсепян Армен Артурович (прокурор Роздільнянської окружної прокуратури) з 2024 року по 2026 рік має 2 групу інвалідності;
- Маричева Ольга Григорівна (прокурор Чорноморської окружної прокуратури) з 2022 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
- Цулейскірі Сергій Сергійови (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності;
- Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури, поза штатом) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності;
- Столбуненко Олександр Георгійович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Калюжний Володимир Олександрович (головний спеціаліст відділу) з 2022 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Цапенко Олександр Васильович (головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи) з 2018 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Дукаценко Олег Васильович (головний спеціаліст Любашівської окружної прокуратури) з 2022 року має 1 групу інвалідності, безстроково;
- Держула Володимир Петрович (водій відділу) з 2012 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
- Дьяков Валентин Ілліч (водій відділу) з 2022 року має 3 групу інвалідності, безстроково;
- Пустовой Андрій Володимирович (водій відділу) з 2022 року по літо 2024 року мав 2 групу інвалідності;
- Шарко Володимир Володимирович (водій Доброславської окружної прокуратури) з 2022 року по 2023 рік мав 2 групу інвалідності;
- Новацька Тетяна Миколаївна (головний спеціаліст Подільської окружної прокуратури) з 2016 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Карпенко Віра Василівна (спеціаліст Біляївської окружної прокуратури) з 2014 року має 2 групу інвалідності, безстроково;
- Кузюк Юліана Володимирівна (спеціаліст Приморської окружної прокуратури) з 2024 року по 2025 рік має 3 групу інвалідності".
Прокурорський скандал
Нагадаємо, перевірки у прокуратурі почалися після скандалу з керівницею хмельницької МСЕК. За повідомленням ЗМІ, через корупційні схеми інвалідність могли отримати десятки прокурорів у регіоні. Після цього генпрокурор видав наказ про проведення службового розслідування.
Зазначимо, що Одеська область увійшла до п'ятірки лідерів за числом прокурорів з інвалідністю. У регіоні кожен десятий має відповідну довідку. Також через зависокі виплати подав у відставку керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Андрій Глумаков.
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