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Около 60 одесских прокуроров имеют инвалидность — полный список

5 ноября 2024 10:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесские прокуроры с инвалидностью — полный список
Здание Одесской областной прокуратуры. Фото: Одесская облпрокуратура
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области 58 сотрудников прокуратуры оформили инвалидность разных групп. На пенсии им государство ежегодно тратит 14,5 млн. грн.

Список фамилий опубликовал одесский активист Демьян Ганул.

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Кто в списке

В списке не только прокуроры, но и специалисты и водители учреждения. Отметим, что в перечне есть и женщины, а также те, кто оформил инвалидность задолго до начала полномасштабного вторжения и мобилизации.

  • Гожелов Сергей Георгиевич (заместитель начальника управления) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Одабашян Сергей Степанович (заместитель начальника отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Бачинский Юрий Витальевич (начальник отдела) с 2021 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
  • Бутенко Владимир Валерьевич (прокурор отдела) с 2020 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
  • Белокур Олег Анатольевич (прокурор отдела) с 2020 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
  • Войтов Руслан Григорьевич (прокурор отдела) с 2021 по 2026 год, имеет 2 группу инвалидности;
  • Гортолум Василий Васильевич (прокурор отдела) с 2023 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
  • Замковый Евгений Михайлович (прокурор отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Захарьев Александр Борисович (прокурор отдела) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Кальянов Сергей Александрович (прокурор отдела) с 2022 года по 1 ноября 2024 года была 2 группа инвалидности;
  • Крысань Артур Юлианович (заместитель начальника отдела) с 2022 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
  • Лоянич Дмитрий Викторович (прокурор отдела) с 2017 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Матвейчук Юрий Александрович (прокурор отдела) с 2023 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Несовет Виктор Николаевич (прокурор отдела) с 2020 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Пищевят Игорь Игоревич (прокурор отдела) с 2021 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Романец Юлия Васильевна (прокурор отдела) с 2024 по 2025 год имеет 3 группу инвалидности;
  • Шпаченко Сергей Николаевич (прокурор отдела) с 2023 по 2024 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Дрей Ирина Юрьевна (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2013 года имеет 3 группу инвалидности;
  • Майоров Павел Олегович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2021 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Андриянова Ольга Петровна (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Гузь Василий Григорьевич (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2023 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Исраелян Алик Александрович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Капустин Максим Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
  • Ставская Инна Станиславовна (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 по 2026 год имеет 3 группу инвалидности;
  • Поляков Роман Анатольевич (первый заместитель руководителя Суворовской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
  • Лянная Елена Анатольевна (прокурор отдела) с 2024 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Литвак Олег Михайлович (прокурор отдела) с 2022 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Лаврека Василий Васильевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2021 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Орлик Виктор Валерьевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2007 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
  • Малеев Юрий Николаевич (заместитель руководителя Беляевской окружной прокуратуры) с 2010 года имеет инвалидность 2 группы, бессрочно;
  • Дундер Элеонора Викторовна (прокурор Болградской окружной прокуратуры) с 2019 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2024 по 2026 год имеет 3 группу инвалидности;
  • Битка Евгений Александрович (заместитель руководителя Подольской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Саулко Александр Иванович (начальник управления) с 2023 по октябрь 2024 имел 2 группу инвалидности;
  • Старченко Наталья Дмитриевна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2024 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Саганович Наталья Александровна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2023 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2021 по 2025 год имеет 3 группу инвалидности;
  • Рыбаков Олег Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 1993 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
  • Ивко Павел Викторович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2023 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Поченюк Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Сакал Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Лысенко Сергей Александрович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2023 года имеет 3 группу инвалидности;
  • Шептекита Татьяна Петровна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
  • Овсепян Армен Артурович (прокурор Раздельнянской окружной прокуратуры) с 2024 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
  • Маричева Ольга Григорьевна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
  • Цулейскири Сергей Сергеев (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2022 по лето 2024 имел 2 группу инвалидности;
  • Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2024 по 2025 год имеет 3 группу инвалидности;
  • Столбуненко Александр Георгиевич (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Калюжный Владимир Александрович (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Цапенко Александр Васильевич (главный специалист по вопросам мобилизационной работы) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Дукаценко Олег Васильевич (главный специалист Любашевской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 1 группу инвалидности, бессрочно;
  • Госула Владимир Петрович (водитель отдела) с 2012 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
  • Дьяков Валентин Ильич (водитель отдела) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
  • Пустовой Андрей Владимирович (водитель отдела) с 2022 по лето 2024 имел 2 группу инвалидности;
  • Шарко Владимир Владимирович (водитель Доброславской окружной прокуратуры) с 2022 по 2023 год имел 2 группу инвалидности;
  • Новацкая Татьяна Николаевна (главный специалист Подольской окружной прокуратуры) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Карпенко Вера Васильевна (специалист Беляевской окружной прокуратуры) с 2014 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
  • Кузюк Юлиана Владимировна (специалист Приморской окружной прокуратуры) с 2024 по 2025 год имеет 3 группу инвалидности".

Прокурорский скандал

Напомним, проверки в прокуратуре начались после скандала с руководительницей хмельницкой МСЭК. По сообщению СМИ, из-за коррупционных схем инвалидность могли получить десятки прокуроров в регионе. После этого генпрокурор издал указ о проведении служебного расследования.

Отметим, что Одесская область вошла в пятерку лидеров по числу прокуроров с инвалидностью. В регионе каждый десятый имеет соответствующую справку. Также из-за высоких выплат подал в отставку руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Андрей Глумаков.

Одесса прокуроры пенсия Одесская область инвалидность

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