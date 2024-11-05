Одесские прокуроры с инвалидностью — полный список

Около 60 одесских прокуроров имеют инвалидность — полный список
В Одесской области 58 сотрудников прокуратуры оформили инвалидность разных групп. На пенсии им государство ежегодно тратит 14,5 млн. грн.
Список фамилий опубликовал одесский активист Демьян Ганул.
Кто в списке
В списке не только прокуроры, но и специалисты и водители учреждения. Отметим, что в перечне есть и женщины, а также те, кто оформил инвалидность задолго до начала полномасштабного вторжения и мобилизации.
- Гожелов Сергей Георгиевич (заместитель начальника управления) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Одабашян Сергей Степанович (заместитель начальника отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Бачинский Юрий Витальевич (начальник отдела) с 2021 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
- Бутенко Владимир Валерьевич (прокурор отдела) с 2020 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
- Белокур Олег Анатольевич (прокурор отдела) с 2020 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
- Войтов Руслан Григорьевич (прокурор отдела) с 2021 по 2026 год, имеет 2 группу инвалидности;
- Гортолум Василий Васильевич (прокурор отдела) с 2023 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
- Замковый Евгений Михайлович (прокурор отдела) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Захарьев Александр Борисович (прокурор отдела) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Кальянов Сергей Александрович (прокурор отдела) с 2022 года по 1 ноября 2024 года была 2 группа инвалидности;
- Крысань Артур Юлианович (заместитель начальника отдела) с 2022 по 2025 год, имеет 2 группу инвалидности;
- Лоянич Дмитрий Викторович (прокурор отдела) с 2017 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Матвейчук Юрий Александрович (прокурор отдела) с 2023 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
- Несовет Виктор Николаевич (прокурор отдела) с 2020 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
- Пищевят Игорь Игоревич (прокурор отдела) с 2021 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
- Романец Юлия Васильевна (прокурор отдела) с 2024 по 2025 год имеет 3 группу инвалидности;
- Шпаченко Сергей Николаевич (прокурор отдела) с 2023 по 2024 год имеет 2 группу инвалидности;
- Дрей Ирина Юрьевна (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2013 года имеет 3 группу инвалидности;
- Майоров Павел Олегович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2021 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
- Андриянова Ольга Петровна (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Гузь Василий Григорьевич (прокурор Малиновской окружной прокуратуры) с 2023 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
- Исраелян Алик Александрович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
- Капустин Максим Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
- Ставская Инна Станиславовна (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2022 по 2026 год имеет 3 группу инвалидности;
- Поляков Роман Анатольевич (первый заместитель руководителя Суворовской окружной прокуратуры) с 2024 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
- Лянная Елена Анатольевна (прокурор отдела) с 2024 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
- Литвак Олег Михайлович (прокурор отдела) с 2022 года по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
- Лаврека Василий Васильевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2021 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Орлик Виктор Валерьевич (прокурор Белгород-Днестровской окружной прокуратуры) с 2007 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
- Малеев Юрий Николаевич (заместитель руководителя Беляевской окружной прокуратуры) с 2010 года имеет инвалидность 2 группы, бессрочно;
- Дундер Элеонора Викторовна (прокурор Болградской окружной прокуратуры) с 2019 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2024 по 2026 год имеет 3 группу инвалидности;
- Битка Евгений Александрович (заместитель руководителя Подольской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Саулко Александр Иванович (начальник управления) с 2023 по октябрь 2024 имел 2 группу инвалидности;
- Старченко Наталья Дмитриевна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2024 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
- Саганович Наталья Александровна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2023 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
- Петрова Мария Владимировна (прокурор Измаильской окружной прокуратуры) с 2021 по 2025 год имеет 3 группу инвалидности;
- Рыбаков Олег Вячеславович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 1993 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
- Ивко Павел Викторович (прокурор Приморской окружной прокуратуры) с 2023 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
- Поченюк Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 по 2025 год имеет 2 группу инвалидности;
- Сакал Сергей Владимирович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2024 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
- Лысенко Сергей Александрович (прокурор Киевской окружной прокуратуры) с 2023 года имеет 3 группу инвалидности;
- Шептекита Татьяна Петровна (прокурор Подольской окружной прокуратуры) с 2018 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
- Овсепян Армен Артурович (прокурор Раздельнянской окружной прокуратуры) с 2024 по 2026 год имеет 2 группу инвалидности;
- Маричева Ольга Григорьевна (прокурор Черноморской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
- Цулейскири Сергей Сергеев (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2022 по лето 2024 имел 2 группу инвалидности;
- Хряпченко Богдан Павлович (прокурор Раздельнянской местной прокуратуры, вне штата) с 2024 по 2025 год имеет 3 группу инвалидности;
- Столбуненко Александр Георгиевич (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Калюжный Владимир Александрович (главный специалист отдела) с 2022 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Цапенко Александр Васильевич (главный специалист по вопросам мобилизационной работы) с 2018 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Дукаценко Олег Васильевич (главный специалист Любашевской окружной прокуратуры) с 2022 года имеет 1 группу инвалидности, бессрочно;
- Госула Владимир Петрович (водитель отдела) с 2012 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
- Дьяков Валентин Ильич (водитель отдела) с 2022 года имеет 3 группу инвалидности, бессрочно;
- Пустовой Андрей Владимирович (водитель отдела) с 2022 по лето 2024 имел 2 группу инвалидности;
- Шарко Владимир Владимирович (водитель Доброславской окружной прокуратуры) с 2022 по 2023 год имел 2 группу инвалидности;
- Новацкая Татьяна Николаевна (главный специалист Подольской окружной прокуратуры) с 2016 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Карпенко Вера Васильевна (специалист Беляевской окружной прокуратуры) с 2014 года имеет 2 группу инвалидности, бессрочно;
- Кузюк Юлиана Владимировна (специалист Приморской окружной прокуратуры) с 2024 по 2025 год имеет 3 группу инвалидности".
Прокурорский скандал
Напомним, проверки в прокуратуре начались после скандала с руководительницей хмельницкой МСЭК. По сообщению СМИ, из-за коррупционных схем инвалидность могли получить десятки прокуроров в регионе. После этого генпрокурор издал указ о проведении служебного расследования.
Отметим, что Одесская область вошла в пятерку лидеров по числу прокуроров с инвалидностью. В регионе каждый десятый имеет соответствующую справку. Также из-за высоких выплат подал в отставку руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Андрей Глумаков.
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