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Історія України у вишитих рушниках — в Одесі відкрилася унікальна виставка

15 травня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Історія України у вишитих рушниках — в Одесі відкрилася унікальна виставка
В Одесі проходить унікальна виставка рушників. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Птахи, квіти та одеські орнаменти, вишиті вручну, — все це на більш ніж 200 рушниках. Унікальну виставку презентували в Одеському обласному центрі української культури.

Журналісти Новини.LIVE відвідали виставку.

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Що представлено на виставці

Такого ви більше ніде не побачите — в одному місці представлені рушники різних кольорів, малюнків та орнаментів. Очі розбігаються вже при вході до виставкової зали. Важко повірити, але таку багату колекцію вдалося зібрати одній людині. Жінка родом з Одеської області.

"На виставці представлені рушники з приватної колекції Олени Сайдень, мешканки Овідіополя та лауреата обласної премії народних майстрів ім. Р. Палецького. Ми готували її довго та ретельно. Відкрити вирішили якраз напередодні Дня вишиванки", — каже директорка Одеського обласного центру української культури Валентина Вітос.

Виставка в Одесі проходитиме до 30 травня
Експозиції на виставці в Одесі. Фото: Новини.LIVE


За рушниками простежується вся українська культура та традиції. Тут показано і красу одеського регіону, символіку і, звичайно ж, любов до птахів. Ці роботи визнані національними витворами мистецтва.

В Одесі відкрили виставку рушників до Дня Матері
Вишитий власноруч рушник з приватної колекції жительки Одещини. Фото: Новини.LIVE
На виставці рушників зібрана власна колекція жительки Одещини
На виставці в Одесі можна побачити велику колекцію рушників. Фото: Новини.LIVE

Години роботи виставки

Виставку буде представлено у виставковій залі обласного культурного центру української культури до 31 травня. Ознайомитися з нею можна щодня, окрім вихідних, з 10:00 до 16:00 за адресою вул. Польська, 20. Тут вам розкажуть про унікальність представлених рушників та техніку їхнього вишивання.

Більше про культуру в Одесі

Ми писали, що на Думській площі була відкрита експозиція спільного артпроєкту митців з Одеси та Італії. Він має назву "ПРОЗРІННЯ" або EPIPHANY — це скульптурна композиція архітектора Михайла Реви, яка надалі буде представлена на Венеційському бієнале.

Також  ми повідомляли, що в Одесі оголосили про старт зйомок біографічного фільму про знаменитого українського режисера Олександра Довженка. Стрічка буде присвячена до 130-річчя видатного митця вітчизняного кінематографа, кінематографічними здобутками якого надихаються сучасні діячі мистецтва.

Одеса
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Одеська область
виставки
культура
Новини Одеси
вишиванка
День вишиванки

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