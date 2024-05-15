Історія України у вишитих рушниках — в Одесі відкрилася унікальна виставка
Птахи, квіти та одеські орнаменти, вишиті вручну, — все це на більш ніж 200 рушниках. Унікальну виставку презентували в Одеському обласному центрі української культури.
Журналісти Новини.LIVE відвідали виставку.
Що представлено на виставці
Такого ви більше ніде не побачите — в одному місці представлені рушники різних кольорів, малюнків та орнаментів. Очі розбігаються вже при вході до виставкової зали. Важко повірити, але таку багату колекцію вдалося зібрати одній людині. Жінка родом з Одеської області.
"На виставці представлені рушники з приватної колекції Олени Сайдень, мешканки Овідіополя та лауреата обласної премії народних майстрів ім. Р. Палецького. Ми готували її довго та ретельно. Відкрити вирішили якраз напередодні Дня вишиванки", — каже директорка Одеського обласного центру української культури Валентина Вітос.
За рушниками простежується вся українська культура та традиції. Тут показано і красу одеського регіону, символіку і, звичайно ж, любов до птахів. Ці роботи визнані національними витворами мистецтва.
Години роботи виставки
Виставку буде представлено у виставковій залі обласного культурного центру української культури до 31 травня. Ознайомитися з нею можна щодня, окрім вихідних, з 10:00 до 16:00 за адресою вул. Польська, 20. Тут вам розкажуть про унікальність представлених рушників та техніку їхнього вишивання.
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Також ми повідомляли, що в Одесі оголосили про старт зйомок біографічного фільму про знаменитого українського режисера Олександра Довженка. Стрічка буде присвячена до 130-річчя видатного митця вітчизняного кінематографа, кінематографічними здобутками якого надихаються сучасні діячі мистецтва.
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