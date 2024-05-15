История Украины в вышитых рушниках — в Одессе открылась уникальная выставка

В Одессе проходит уникальная выставка рушников. Фото: Новини.LIVE

Птицы, цветы и одесские орнаменты, вышитые вручную, — все это на более чем 200 рушниках. Уникальную выставку презентовали в Одесском областном центре украинской культуры.

Журналисты Новини.LIVE посетили выставку.

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Что представлено на выставке

Такого вы больше нигде не увидите — в одном месте представлены рушники разных цветов, рисунков и орнаментов. Глаза разбегаются уже при входе в выставочный зал. Трудно поверить, но такую богатую коллекцию удалось собрать одному человеку. Женщина родом из Одесской области.

"На выставке представлены рушники из частной коллекции Елены Сайдень, жительницы Овидиополя и лауреата областной премии народных мастеров им. Г. Палецкого. Мы готовили ее долго и тщательно. Открыть решили как раз накануне Дня вышиванки", — говорит директор Одесского областного центра украинской культуры Валентина Витос.

Экспозиция на выставке в Одессе. Фото: Новини.LIVE



По рушникам прослеживается вся украинская культура и традиции. Здесь показана и красота одесского региона, символика, и, конечно же, любовь к птицам. Эти работы признаны национальными произведениями искусства.

Вышитый вручную рушник из частной коллекции жительницы Одесчины. Фото: Новини.LIVE

На выставке в Одессе можно увидеть обширную коллекцию рушников. Фото: Новини.LIVE

Часы работы выставки

Выставка будет представлена в выставочном зале областного культурного центра украинской культуры до 31 мая. Ознакомиться с ней можно каждый день, кроме выходных, с 10:00 до 16:00 по адресу ул. Польская, 20. Здесь вам расскажут об уникальности представленных рушников и технике их вышивания.

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