IT-містечко чи кіностудія: розвиток Одещини після EXPO-2030

Проєкт EXPO-2030 в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Приймати Всесвітню виставку важливо для майбутнього регіону та країни. Якщо EXPO-2030 проходитиме в Одесі, то після його проведення територію планують облаштувати для потреб українців.

Про це заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин розповів ексклюзивно журналістам Новини.LIVE.

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Виставковий бізнес в Одесі

Однією з можливостей є збереження виставкового комплексу як основного центру проведення подібних заходів в Одесі. Це дасть змогу розвивати виставковий бізнес у місті та привертати до нього туристів з усієї України та світу.

"На жаль, у нас не розвивається виставковий бізнес, хоча Одеса могла б стати центром Європи в проведенні таких заходів. Це ж постійний потік людей, які б залишали тут свої гроші й таким чином поповнювалася б казна міста та держави в цілому", — зазначив Роман Григоришин.

ІТ-містечко або кіностудія

Ще однією ідеєю для майбутнього використання території після EXPO-2030 є створення там ІТ-містечка. На жаль, Одеса відстає в цій сфері порівняно з іншими містами-мільйонниками, але створення ІТ-містечка може допомогти змінити цю ситуацію. Це дозволить залучати молоді таланти та інвестиції у місто, розвивати високотехнологічну сферу та створювати нові робочі місця.

Роман Григоришин. Фото: Новини.LIVE

"Є варіант створити там ІТ-містечко, навіть була ідея зробити там сучасну кіностудію. У мене поки нема в голові ідеальної картинки, що саме там має бути. Але, зважаючи на тенденції у світі, хотілося б, щоб там було ІТ-містечко", — додав заступник голови Одеської ОВА.

Нагадаємо, у цьому році Одеса має всі шанси стати переможцем престижної нагороди Europe Prize. Її присуджує Парламентська Асамблея Ради Європи містам, які активно пропагують європейські цінності.