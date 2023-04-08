IT-городок или киностудия: развитие Одесчины после EXPO-2030

Проект EXPO-2030 в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Принимать всемирную выставку важно для будущего региона и страны. Если EXPO-2030 будет проходить в Одессе, после его проведения территорию планируют обустроить для нужд украинцев.

Об этом заместитель председателя Одесской областной военной администрации Роман Григоришин рассказал журналистам Новини.LIVE.

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Выставочный бизнес в Одессе

Одной из возможностей есть сохранение выставочного комплекса как основного центра проведения подобных мероприятий в Одессе. Это позволит развивать выставочный бизнес в городе и привлекать к нему туристов со всей Украины и мира.

"К сожалению, у нас не развивается выставочный бизнес, хотя Одесса могла бы стать центром Европы в проведении таких мероприятий. Это же постоянный поток людей, которые оставляли бы здесь свои деньги и таким образом пополнялась бы казна города и государства в целом", — отметил Роман Григоришин.

ИТ-городок или киностудия

Еще одной идеей для будущего использования территории после EXPO-2030 является создание там ИТ-городка. К сожалению, Одесса отстает в этой сфере по сравнению с другими городами-миллионниками, но создание ИТ-городка может помочь изменить эту ситуацию. Это позволит привлекать молодые таланты и инвестиции в город, развивать технологию и создавать новые рабочие места.

Роман Григоришин. Фото: Новини.LIVE

"Есть вариант создать там ИТ-городок, даже была идея сделать там современную киностудию. У меня пока нет в голове идеальной картинки, что именно там должно быть. Но, учитывая тенденции в мире, хотелось бы, чтобы там был ИТ-городок", – добавил заместитель председателя Одесской ОВА.

Напомним, в этом году у Одессы есть все шансы стать победителем престижной награды Europe Prize. Ее присуждает Парламентская Ассамблея Совета Европы городам, активно пропагандирующим европейские ценности.