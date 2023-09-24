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Юні спортсмени з Одеси відправились на відпочинок в Гданськ

24 вересня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Юні спортсмени з Одеси відправились на відпочинок в Гданськ
Одеські спортсмени їдуть на відпочинок. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські спортсмени готуються до тижня активного відпочинку та інтенсивних тренувань у польському місті Гданськ. У дітей будуть щоденні тренування з різних видів спорту.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Згідно з планом, 29 молодих одеських спортсменів будуть проводити тиждень у спортивному таборі, де отримають щоденні тренування у різних видів спорту, включаючи футбол, регбі, волейбол та інші.

"У цей непростий час важливо піклуватися про фізичне та психологічне здоров’я наших дітей. Впевнений, що цей тиждень піде їм на користь, і вони повернуться з новими силами та контактами", — сказав заступник Одеського міського голови Олег Бриндак. 

Діти їдуть на відпочинок. Фото: Одеська міська рада
Діти їдуть на відпочинок. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація організувала поїздку до Угорщини для 50 школярів з Одещини. Дітей чекають цікаві екскурсії, інтелектуальні конкурси, спортивні змагання, взаємодія з місцевими традиціями та багато іншого. 

Зазначимо, батьки учнів одеських шкіл, які одночасно здобувають освіту в закордонній школі, скоро отримають можливість перевести своїх дітей на навчання до визначених закладів, що підтримують українознавчий компонент в навчальному процесі. Ця ініціатива створена з метою сприяти підтримці зв'язків учнів зі своєю батьківщиною та українською освітою.

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