Юные спортсмены из Одессы отправились на отдых в Гданьск

Одесские спортсмены уезжают на отдых. Фото: Одесский городской совет

Одесские спортсмены готовятся к неделе активного отдыха и интенсивных тренировок в польском городе Гданьск. У детей будут ежедневные тренировки по разным видам спорта.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Согласно плану, 29 молодых одесских спортсменов будут проводить неделю в спортивном лагере, где получат ежедневные тренировки по разным видам спорта, включая футбол, регби, волейбол и другие.

"В это непростое время важно заботиться о физическом и психологическом здоровье наших детей. Уверен, что эта неделя пойдет им на пользу, и они вернутся с новыми силами и контактами", — сказал заместитель Одесского городского головы Олег Брындак.

Дети уезжают на отдых. Фото: Одесский городской совет

Напомним, Одесская областная военная администрация организовала поездку в Венгрию для 50 школьников из Одесской области. Детей ждут интересные экскурсии, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования, взаимодействие с местными традициями и многое другое.

Отметим, родители учащихся одесских школ, одновременно получающих образование в зарубежной школе, скоро получат возможность перевести своих детей на обучение в определенные заведения, поддерживающие украиноведческий компонент в учебном процессе. Эта инициатива создана с целью содействия поддержанию связей учащихся со своим отечеством и украинским образованием.