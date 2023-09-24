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Юные спортсмены из Одессы отправились на отдых в Гданьск

24 сентября 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Юные спортсмены из Одессы отправились на отдых в Гданьск
Одесские спортсмены уезжают на отдых. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские спортсмены готовятся к неделе активного отдыха и интенсивных тренировок в польском городе Гданьск. У детей будут ежедневные тренировки по разным видам спорта.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Согласно плану, 29 молодых одесских спортсменов будут проводить неделю в спортивном лагере, где получат ежедневные тренировки по разным видам спорта, включая футбол, регби, волейбол и другие.

"В это непростое время важно заботиться о физическом и психологическом здоровье наших детей. Уверен, что эта неделя пойдет им на пользу, и они вернутся с новыми силами и контактами", — сказал заместитель Одесского городского головы Олег Брындак.

Дети уезжают на отдых. Фото: Одесский городской совет
Дети уезжают на отдых. Фото: Одесский городской совет

Напомним, Одесская областная военная администрация организовала поездку в Венгрию для 50 школьников из Одесской области. Детей ждут интересные экскурсии, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования, взаимодействие с местными традициями и многое другое.

Отметим, родители учащихся одесских школ, одновременно получающих образование в зарубежной школе, скоро получат возможность перевести своих детей на обучение в определенные заведения, поддерживающие украиноведческий компонент в учебном процессе. Эта инициатива создана с целью содействия поддержанию связей учащихся со своим отечеством и украинским образованием.

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