Одеські школярі відпочиватимуть в Угорщині

Школярі відправляються на відпочинок. Фото: Одеська ОДА

Одеська обласна військова адміністрація організувала поїздку до Угорщини для 50 школярів з Одещини. Дітей чекають цікаві екскурсії, інтелектуальні конкурси, спортивні змагання, взаємодія з місцевими традиціями та багато іншого.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Діти, які беруть участь у цій поїздці, належать до різних категорій: сім'ї, які втратили батьків на війні, родичі яких зараз захищають територіальну цілісність України, діти з малозабезпечених родин та інші. Цей відпочинок в іншій країні допоможе їм набратися сил та отримати позитивні емоції.

Під час перебування у таборі відпочинку в Угорщині діти матимуть змогу не тільки насолодитися цікавим відпочинком, але й дізнатися більше про місцеву культуру та традиції. Такі поїздки створюють можливість для знайомства з новими друзями та для спілкування офлайн, якого так не вистачає сучасній молоді.

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Цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

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