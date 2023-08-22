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Одеські школярі відпочиватимуть в Угорщині

22 серпня 2023 14:20
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські школярі відпочиватимуть в Угорщині
Школярі відправляються на відпочинок. Фото: Одеська ОДА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська обласна військова адміністрація організувала поїздку до Угорщини для 50 школярів з Одещини. Дітей чекають цікаві екскурсії, інтелектуальні конкурси, спортивні змагання, взаємодія з місцевими традиціями та багато іншого. 

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Діти, які беруть участь у цій поїздці, належать до різних категорій: сім'ї, які втратили батьків на війні, родичі яких зараз захищають територіальну цілісність України, діти з малозабезпечених родин та інші. Цей відпочинок в іншій країні допоможе їм набратися сил та отримати позитивні емоції.

Під час перебування у таборі відпочинку в Угорщині діти матимуть змогу не тільки насолодитися цікавим відпочинком, але й дізнатися більше про місцеву культуру та традиції. Такі поїздки створюють можливість для знайомства з новими друзями та для спілкування офлайн, якого так не вистачає сучасній молоді.

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Цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

В Україні державну програму "єОздоровлення", за якою можна отримати гроші на оздоровлення дітей у літній період, розширили. Тепер вона доступна для всіх регіонів країни.

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