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Одесские школьники будут отдыхать в Венгрии

22 августа 2023 14:20
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Анна Мурадова
Редактор
Одесские школьники будут отдыхать в Венгрии
Школьники отправляются на отдых. Фото: Одесская ОГА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная военная администрация организовала поездку в Венгрию для 50 школьников из Одесской области. Детей ждут интересные экскурсии, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования, взаимодействие с местными традициями и многое другое.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Дети, участвующие в этой поездке, принадлежат к разным категориям: семьи, потерявшие родителей на войне, родственники которых сейчас защищают территориальную целостность Украины, дети из малообеспеченных семей и другие. Этот отдых в другой стране поможет им набраться сил и получить положительные эмоции.

Во время пребывания в лагере отдыха в Венгрии дети смогут не только насладиться интересным отдыхом, но и узнать больше о местной культуре и традициях. Такие поездки создают возможность для знакомства с новыми друзьями и для "оффлайн" общения, которого так не хватает современной молодежи.

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В этом году одесские школьники снова проведут акцию в поддержку воинов ВСУ. "Первое сентября без цветов" берет свой старт еще с 2014 года, когда 2-й интернат (теперь Ланжероновский лицей) собирал помощь бойцам на восток.

В Украине государственную программу "Оздоровление", по которой можно получить деньги на оздоровление детей в летний период, расширили. Теперь она доступна всем регионам страны.

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