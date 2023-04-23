Южноукраїнськ і Первомайськ на Миколаївщині можуть перейменувати

В’їзд до міста Южноукраїнськ. Фото:Тарас Кремінь

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які сприятимуть утвердженню української мови та ідентичності. Мовний омбудсмен сподівається на перейменування Южноукраїнська та Первомайська.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремень.

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За його словами, після підписання президентом законів про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України (№7253) та приведення у відповідність до мовного Закону виконання умови володіння державною мовою деякими категоріями осіб (№7606), має відбутися перейменування декотрих назв населених пунктів.

"Пропаганда політики тоталітарної імперії, відображена в топонімах, написах, монументах і пам'ятних знаках, нарешті поступиться місцем символам і знакам національної історії та культури. Це сприятиме очищенню від символів Радянщини та насильницькому русиченню українських топонімів. Серед таких, на мою думку, Южноукраїнськ, Південний, Луч, Надежівка, Переводчиково тощо, і було б непогано Первомайськ із кількома Первомайськими. Українська Гарбузинка мені ближче до усіченої у 1970-і Арбузинку, як і козацькі Богополь, Голта, Орлик, Гард, Соколи тощо",— написав він.

Крім того, Тарас Кремень зазначив, що назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, спусків, проїздів, проспектів, площ, площ, набережних, мостів та інших об'єктів топоніміки населених пунктів мають бути виконані державною мовою.

Нагадаємо, в Одесі розпочалося опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим.