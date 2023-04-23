Южноукраинск и Первомайск в Николаевской области могут переименовать

Въезд в город Южноукраинск. Фото: Тарас Кремень

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые будут способствовать утверждению украинского языка и идентичности. Языковой омбудсмен надеется на переименование Южноукраинска и Первомайска.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

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По его словам, после подписания президентом законов о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины (№7253) и приведении в соответствие с языковым Законом выполнения условия владения государственным языком некоторыми категориями лиц (№7606), должно произойти переименование некоторых названий населенных пунктов.

"Пропаганда политики тоталитарной империи, отраженная в топонимах, надписях, монументах и памятных знаках, наконец уступит место символам и знакам национальной истории и культуры. Это будет способствовать очищению от символов советского прошлого и насильственной русификации украинских топонимов. Среди таких, по моему мнению, Южноукраинск, Южный, Луч, Надежевка, Переводчиково и тому подобное, и было бы неплохо Первомайск с несколькими Первомайскими", — написал Тарас Кремень.

Кроме того, Тарас Кремень отметил, что названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов должны быть выполнены на государственном языке.

Напомним, в Одессе начался опрос по переименованию улиц города. Смена названий топонимических объектов связана с борьбой с советским прошлым.