Хто та де може вручати повістки: роз’яснення одеського правозахисника

Правозахисник Ігор Шавров про вручення повісток. Фото: Новини.LIVE

Практика вручення повісток на вулицях Одеси продовжиться. Обмежень щодо осіб, які можуть видавати їх, законом не встановлено.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав правозахисник Ігор Шавров.

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За його словами, сьогодні закон досить широко трактує, де можуть вручити повістку — насправді будь-де. Хто може її вручити: представник територіальних центрів, військкомату, роботодавці, бо документи направляють до організацій та підприємств, де ведуть особисті справи працівників і військкомати направляють туди приписи.

"Повістку можуть вручити навіть співробітники ЖКГ, ОСББ. Крім того, нещодавно були внесені зміни до постанови й тепер видавати їх можуть не лише за місцем реєстрації особи. Якщо військовозобов'язаний знаходиться в іншому місті, але підлягає мобілізації, то після отримання повістки має прийти до ТЦК",— зазначив Ігор Шавров.

Правозахисник пояснює, що особа призовного віку може відмовитися від отримання повістки, але таке рішення може негативно позначитися на його статусі.

"Відмова може мати негативні наслідки. Буде нагнітання, надалі все одно складуть акт про відмову вручення, згодом адмінпротокол. В результаті особа буде оштрафована і точно отримає нову повістку",— розказав Ігор Шавров.

На додаток, сьогодні неправильно вручена повістка не може бути оскаржена в суді. Тому безглуздо відмовлятися від її отримання.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся черговий скандал навколо мобілізації. Місцеві мешканці обурюються, що призовників забирають з вулиць.