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Зі спідниці у військову форму: на Одещині затримали ухилянта

21 квітня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали ухилянта
Чоловіка затримали на державному кордоні. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали "красуню", яка збиралася нелегально перетнути державний кордон. Чоловік в жіночому вбранні хотів виїхати на заробітки в іншу країну.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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За заявою прикордонників, ухилянт видав себе тим, що в темний час доби знаходився у сонцезахисних окулярах.

"Під час перевірки документів прикордонників "причарувала" жінка в сонцезахисних окулярах. Нею виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону й мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні, та представники уповноважених органів збагатили його повісткою", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Наразі горе-ухилянту вручили повістку та чекають на нього у військкоматі за місцем реєстрації. 

Невдалі схеми перетину кордону

Нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив  близько 4000 доларів США.

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