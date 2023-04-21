В Одесской области задержали ухилянта

Мужчину задержали на государственной границе. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области задержали "красотку", которая собиралась нелегально пересечь государственную границу. Мужчина в женском наряде хотел уехать на заработки в другую страну.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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По заявлению пограничников, уклонист выдал себя тем, что в темное время суток находился в солнцезащитных очках.

"В ходе проверки документов пограничников "очаровала" женщина в солнцезащитных очках. Ею оказался мужчина, который перед Пасхой вернулся из заработков из-за границы и намеревался продолжить обогащаться в другой стране, и представители уполномоченных органов обогатили его повесткой", — говорится в сообщении ГПСУ.

Пока горе-уклонисту вручили повестку и ждут его в военкомате по месту регистрации.

Неудачные схемы пересечения границы

Недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, этот мужчина использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы предлагать свои "услуги" легкого пересечения границы.

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.