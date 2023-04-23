Кто и где может вручать повестки: разъяснение одесского правозащитника

Правозащитник Игорь Шавров о вручении повесток. Фото: Новини.LIVE

Практика вручения повесток по улицам Одессы продолжится. Ограничений в отношении лиц, которые могут выдавать их, не установлены законом.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал правозащитник Игорь Шавров.

Читайте также:

По его словам, сегодня закон достаточно широко трактует, где могут вручить повестку — на самом деле где угодно. Кто может ее вручить: представитель территориальных центров, военкомата, работодатели, потому что документы направляют в организации и предприятия, где ведут личные дела работников и военкоматы направляют туда предписания.

"Повестку могут вручить даже сотрудники ЖКХ, ОСМД. Кроме того, недавно были внесены изменения в постановление и теперь выдавать их могут не только по месту регистрации человека. Если военнообязанный находится в другом городе, но подлежит мобилизации, то после получения повестки должно прийти в ТЦК", — отметил Игорь Шавров.

Правозащитник объясняет, что гражданин призывного возраста может отказаться от получения повестки, но такое решение может негативно отразиться на его статусе.

"Отказ может иметь негативные последствия. Будет нагнетание, в дальнейшем все равно составят акт об отказе вручения, впоследствии админпротокол. В результате человек будет оштрафован и точно получит новую повестку", — рассказал Игорь Шавров.

Вдобавок, сегодня неправильно врученная повестка не может быть обжалована в суде. Поэтому нелепо отказываться от ее получения.

Напомним, в Одессе разразился очередной скандал вокруг мобилизации. Местные жители возмущаются, что призывников забирают с улиц.