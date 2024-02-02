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"Івановець" у Балаклаві — морські прикордонники опублікували архівні кадри

2 лютого 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Івановець" у Балаклаві — морські прикордонники опублікували архівні кадри
Задимлений ракетний катер. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора, 1 лютого, бійці ГУР знищили ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Прикордонники опублікували архівне відео судна у Балаклавській бухті.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України. 

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Прикордонники повідомляють, що розвідники відновили історичну справедливість, потопивши російський корабель. Саме він у лютому 2014 року озброєним увійшов у Балаклаву. 

"Озброєний протикорабельними ракетами, димить, пихтить та погрожує катеру Морської охорони Держприкордонслужби. А прикордонний катер, хоч і малий, але випромінює нескореність і впевненість, що все буде Україна", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про ракетну атаку на Крим

Нагадаємо, цієї ночі, 1 лютого, бійці Головного управління розвідки України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.

Також ми писали, що Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару. 

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