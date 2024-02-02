"Ивановец" в Балаклаве — морские пограничники опубликовали архивные кадры

Задымленный ракетный катер. Фото: ГНСУ

Вчера, 1 февраля, бойцы ГУР уничтожили ракетоноситель "Ивановец" Черноморского флота РФ. Пограничники опубликовали архивное видео судна в Балаклавской бухте.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничники сообщают, что разведчики восстановили историческую справедливость, утопив российский корабль. Именно он в феврале 2014 вооруженным вошел в Балаклаву.

"Вооружен противокорабельными ракетами, дымит, пыхтит и угрожает катеру Морской охраны Госпогранслужбы. А пограничный катер, хоть и мал, но излучает непокоренность и уверенность, что все будет Украина", — говорится в сообщении.

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Напомним, в эту ночь, 1 февраля, бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было утоплено после ряда прямых попаданий.

Также мы писали, что Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.