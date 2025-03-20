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Із виїздом не затягуйте — затори на Одещині у бік кордонів

20 березня 2025 14:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на кордонах з Одещиною
Затори біля Паланки. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У четвер, 20 березня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних КПП в бік Молдови збираються черги. Проте шляхом до Румунії проїзд майже вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є  невеликий затор перед КПП. Ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" на цей час також перенавантажена. На пункті пропуску "Рені — Джурджулешть" фіксують величезні кілометрові черги — за даними сервісу, простояти в тягнучці доведеться кілька годин.

Із виїздом не затягуємо — затори на Одещині у бік кордонів - фото 1
КПП в Рені. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає менше години, оскільки автівок там небагато. Проте спостерігаються невеликі скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі черг немає, як і поблизу каналу Кофа.

Із виїздом не затягуємо — затори на Одещині у бік кордонів - фото 2
Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про про ремонт проблемної дороги на Одещині. А також про те, без яких документів не пропустять до Румунії.

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