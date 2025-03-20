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С выездом не затягивайте — пробки на Одесчине в сторону границ

20 марта 2025 14:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пробки на границах с Одесской областью
Пробки возле Паланки. Фото: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В четверг, 20 марта, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных КПП в сторону Молдовы собираются очереди. Однако по пути в Румынию проезд почти свободный.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка перед КПП. Участок до пункта "Староказачье — Тудора" в настоящее время также перегружен. На пункте пропуска "Рени — Джурджулешть" фиксируют огромные километровые очереди — по данным сервиса, простоять в тянучке придется несколько часов.

С выездом не затягиваем — пробки на Одесчине в сторону границ - фото 1
КПП в Рени. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает менее часа, поскольку автомобилей там немного. Однако наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты и в селе Холмское. Возле пункта пропуска "Орловка" пока очередей нет, как и вблизи канала Кофа.

С выездом не затягиваем — пробки на Одесчине в сторону границ - фото 2
Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о о ремонте проблемной дороги в Одесской области. А также о том, без каких документов не пропустят в Румынию.

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