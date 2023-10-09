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Кадрові зміни: хто очолив патрульну поліцію Одеської області

9 жовтня 2023 13:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Хто очолив патрульну поліцію Одеської області
Голова патрульної поліції Одеської області Руслан Рубан. Фото: Патрульна поліція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині обрали нового очільника обласної патрульної поліції. Ним став капітан Руслан Рубан, якого перевели до Одеси з Чернівців. 

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області. 

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За інформацією відомства, до виконання обов'язків Рубан заступив вже сьогодні, 9 жовтня. 

"Я переконаний, що навички та здібності нового керівника управління, його відповідальність та готовність допомогти кожному  це те, що забезпечить подальший розвиток патрульної поліції в Одеській області. Він вже зарекомендував себе справжнім лідером і професіоналом, переконаний, що він продовжить гідно нести службу на цій посаді", — зазначив Олексій Білошицький.

Також Олексій Білошицький подякував за службу вже колишньому начальнику Дмитру Хмаруку, який доклав багато зусиль для розвитку управління та зміцнення підрозділу, зокрема під час воєнного стану.

Звільнення Хмарука

Ще у березні на сесії одеської облради порушили питання про звільнення начальника патрульної поліції. Відповідне звернення було направлене до МВС України та Національної поліції. 

Депутати стверджували, що Дмитро Хмарук не виконує свої обов’язки. Він, за словами народних обранців, не з'являється на засідання постійних комісій Одеської обласної ради щодо розгляду "важливих для організації дорожнього руху питань" та ігнорує звернення ОДА з безпеки на дорогах.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов призначив нового очільника Департаменту з організації роботи Одеської міської ради, обійшовши конкурс. Новий керівник раніше очолював Департамент культури та туризму.

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