Кто возглавил патрульную полицию Одесской области

Глава патрульной полиции Одесской области Руслан Рубан. Фото: Патрульная полиция

В Одесской области избрали нового главу областной патрульной полиции. Им стал капитан Руслан Рубан, переведенный в Одессу из Черновцов.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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По информации ведомства, к исполнению обязанностей Рубан приступил уже сегодня, 9 октября.

"Я убежден, что навыки и способности нового руководителя управления, его ответственность и готовность помочь каждому — это то, что обеспечит дальнейшее развитие патрульной полиции в Одесской области. Он уже зарекомендовал себя настоящим лидером и профессионалом, убежден, что он продолжит достойно нести службу на этой должности", — отметил Алексей Белошицкий.

Также Алексей Белошицкий поблагодарил за службу бывшего начальника Дмитрия Хмарука, который приложил много усилий для развития управления и укрепления подразделения, в частности во время военного положения.

Увольнение Хмарука

Еще в марте на сессии одесского облсовета подняли вопрос об увольнении начальника патрульной полиции. Соответствующее обращение было направлено в МВД Украины и Национальную полицию.

Депутаты утверждали, что Дмитрий Хмарук не исполняет свои обязанности. Он, по словам народных избранников, не появляется на заседании постоянных комиссий Одесского областного совета по рассмотрению "важных для организации дорожного движения вопросов" и игнорирует обращение ОГА по безопасности на дорогах.

Напомним, городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил нового главу Департамента по организации работы Одесского городского совета, обойдя конкурс. Новый руководитель ранее возглавлял Департамент культуры и туризма.