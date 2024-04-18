Кафе не буде — в центрі Одесі демонтують незаконну прибудову

Процес демонтажу незаконної забудови. Фото: ДАБК Одеси

В Прибутковому будинку Бродського в центрі Одеси розпочали демонтаж незаконної прибудови. Там власник будівлі вирішив відкрити кафе та добудував до пам'ятки приміщення для майбутньої кухні.

Про це повідомив Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.



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Під час обстеження комісія виявила незаконне будівництво на Катерининській, 4. Будинок Бродського входить в ореол, захищений ЮНЕСКО. Однак власника це не зупинило і він вирішив збільшити площу під майбутній заклад громадського харчування за рахунок тротуару та двору.

"За результатами проведення комісійного обстеження складено відповідний акт від 5 квітня. ДАБК направив до Приморської районної адміністрації листа, де просили демонтувати самочинно влаштовані елементи", — йдеться у повідомленні.

Наразі розпорядження вже підписано. В дворовій частині прибудову вже демонтували, а зі сторони фасаду тривають роботи з усунення незаконно встановлених конструкцій.

Раніше ми писали, що власнику будинку вже виносили припис з вимогою зупинити будівництво й повернути все у первозданний вигляд. Однак ці вимоги були проігноровані.

Також ми повідомляли, що в Одесі постійно будуються нові споруди, попри війну, попри природні умови. Так, через щільну забудову та дощі в районі Золотого Берега в Одесі може статися черговий обвал схилу.