Кафе не буде — в центрі Одесі демонтують незаконну прибудову
В Прибутковому будинку Бродського в центрі Одеси розпочали демонтаж незаконної прибудови. Там власник будівлі вирішив відкрити кафе та добудував до пам'ятки приміщення для майбутньої кухні.
Про це повідомив Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.
Незаконне будівництво
Під час обстеження комісія виявила незаконне будівництво на Катерининській, 4. Будинок Бродського входить в ореол, захищений ЮНЕСКО. Однак власника це не зупинило і він вирішив збільшити площу під майбутній заклад громадського харчування за рахунок тротуару та двору.
"За результатами проведення комісійного обстеження складено відповідний акт від 5 квітня. ДАБК направив до Приморської районної адміністрації листа, де просили демонтувати самочинно влаштовані елементи", — йдеться у повідомленні.
Наразі розпорядження вже підписано. В дворовій частині прибудову вже демонтували, а зі сторони фасаду тривають роботи з усунення незаконно встановлених конструкцій.
Раніше ми писали, що власнику будинку вже виносили припис з вимогою зупинити будівництво й повернути все у первозданний вигляд. Однак ці вимоги були проігноровані.
Також ми повідомляли, що в Одесі постійно будуються нові споруди, попри війну, попри природні умови. Так, через щільну забудову та дощі в районі Золотого Берега в Одесі може статися черговий обвал схилу.
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