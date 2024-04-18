Кафе не будет — в центре Одессы демонтируют незаконную пристройку
В Доходном доме Бродского в центре Одессы начали демонтаж незаконной пристройки. Там владелец здания решил открыть кафе и достроил достопримечательности для будущей кухни.
Об этом сообщил начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.
Незаконное строительство
В ходе обследования комиссия обнаружила незаконное строительство на Екатерининской, 4. Дом Бродского входит в ореол, защищенный ЮНЕСКО. Однако владельца это не остановило и он решил увеличить площадь под будущее общепит за счет тротуара и двора.
"По результатам проведения комиссионного обследования составлен соответствующий акт от 5 апреля. ГАСК направил в Приморскую районную администрацию письмо, где просили демонтировать самочинно устроенные элементы" , — говорится в сообщении.
Распоряжение уже подписано. В дворовой части пристройку уже демонтировали, а со стороны фасада продолжаются работы по устранению незаконно установленных конструкций.
Ранее мы писали, что владельцу дома уже выносили предписание с требованием остановить строительство и вернуть все в первозданный вид. Однако эти требования были проигнорированы.
Также мы сообщали, что в Одессе постоянно строятся новые сооружения, несмотря на войну, несмотря на природные условия. Так, из-за плотной застройки и дождей в районе Золотого Берега в Одессе может произойти очередной обвал склона.
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