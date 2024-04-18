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Кафе не будет — в центре Одессы демонтируют незаконную пристройку

18 апреля 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Кафе не будет — в центре Одессы демонтируют незаконную пристройку
Процесс демонтажа незаконной застройки. Фото: ГАСК Одессы
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Доходном доме Бродского в центре Одессы начали демонтаж незаконной пристройки. Там владелец здания решил открыть кафе и достроил достопримечательности для будущей кухни.

Об этом сообщил начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.
 

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Незаконное строительство

В ходе обследования комиссия обнаружила незаконное строительство на Екатерининской, 4. Дом Бродского входит в ореол, защищенный ЮНЕСКО. Однако владельца это не остановило и он решил увеличить площадь под будущее общепит за счет тротуара и двора.

"По результатам проведения комиссионного обследования составлен соответствующий акт от 5 апреля. ГАСК направил в Приморскую районную администрацию письмо, где просили демонтировать самочинно устроенные элементы" , — говорится в сообщении.

Распоряжение уже подписано. В дворовой части пристройку уже демонтировали, а со стороны фасада продолжаются работы по устранению незаконно установленных конструкций.

Ранее мы писали, что владельцу дома уже выносили предписание с требованием остановить строительство и вернуть все в первозданный вид. Однако эти требования были проигнорированы.

Также мы сообщали, что в Одессе постоянно строятся новые сооружения, несмотря на войну, несмотря на природные условия. Так, из-за плотной застройки и дождей в районе Золотого Берега в Одессе может произойти очередной обвал склона.

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