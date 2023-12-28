"Калібри" у Чорному морі можуть атакувати енергетичну інфраструктуру, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Після тривалої паузи ворог вивів у Чорне море одразу три ракетоносії. Таким чином росіяни можуть готувати масовану атаку на критичну інфраструктуру України та півдня, зокрема.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Дуже часто "Калібри" ворог спрямовує на конкретні обʼєкти. Знаючи, що вони давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної та критичної інфраструктури, яка важлива для функціонування економіки, вони можуть поцілити зараз саме туди", — сказала військова.

Ворог маневрує у Чорному морі

Крім того, за словами речниці "Півдня", росіяни свідомо йдуть на ризик, виводячи ракетоносії у морі. Проте вони намагаються маневрувати та триматися біля берегів РФ.

"Вони намагаються триматися у тому районі, який вважають для себе умовно безпековим. Але і там їх може наздогнати примара "Оленегірського гірняка", тому вони усвідомлюють, що ми можемо туди дістати", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, у росіян зʼявляється дедалі більше проблем із забезпеченням своєї армії на тимчасово окупованих територіях України. Після удару по ВДК "Новочеркаськ" ворог продовжує переміщувати з Криму кораблі до Новоросійська, чим ускладнює логістику.

Також ми писали, що з 24 лютого 2022 року ворог атакував Одесу та область 202 рази, переважна кількість яких була саме ракетна. Наразі відомо про часткове або повне руйнування більш ніж 300 цивільних будинків.