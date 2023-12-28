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"Калибры" в Черном море могут атаковать энергетическую инфраструктуру, — Гуменюк

28 декабря 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Калибры" в Черном море могут атаковать энергетическую инфраструктуру, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После продолжительной паузы враг вывел в Черное море сразу три ракетоносителя. Таким образом, россияне могут готовить массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины и юга, в частности.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Очень часто "Калибры" враг направляет на конкретные объекты. Зная, что они давно выискивали вариации по поводу поражения энергетической и критической инфраструктуры, которая важна для функционирования экономики, они могут попасть сейчас именно туда", — сказала военная.

Враг маневрирует в Черном море

Кроме того, по словам спикера "Юга", россияне сознательно идут на риск, выводя ракетоносители в море. Тем не менее они пытаются маневрировать и держаться у берегов РФ.

"Они пытаются держаться в том районе, который считают для себя условно безопасным. Но и там их может догнать призрак "Оленегорского горняка", поэтому они осознают, что мы можем туда достать", — добавила Гуменюк.

Напомним, у россиян появляется все больше проблем с обеспечением своей армии на временно оккупированных территориях Украины. После удара по ИДК "Новочеркасск" враг продолжает перемещать из Крыма корабли в Новороссийск, чем усложняет логистику.

Также мы писали, что с 24 февраля 2022 года враг атаковал Одессу и область 202 раза, подавляющее количество которых было именно ракетным. Сейчас известно о частичном или полном разрушении более 300 гражданских домов.

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