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"Калібри" в морі — чи є загроза для Одеси

14 липня 2024 10:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
"Калібри" напоготові: де Росія тримає ракетоносії
Військові кораблі на чергуванні. Фото: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російські загарбники продовжують чергувати в акваторії морів. Так, присутність ворожого флоту зберігається в Азовському та Середземному, а от в Чорному їх наразі немає. Та слід пам'ятати, що запускати "Калібри" окупанти можуть навіть з військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують:

  • у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 3  ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • у Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Ракети "Калібр": яку загрозу становлять

Особливістю крилатих ракет "Калібр" є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО). Дальність стрільби ними по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км. Швидкість становить до 240 м/с. На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок.

Калібр
Ракета "Калібр". Фото: Depositphotos

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, в окупованому Криму залишилися здебільшого судна забезпечення, які не несуть серйозної загрози: серед яких військові буксири та невеликі одиниці, призначені для протидиверсійної боротьби. Та їх періодично виявляються та знищуються ГУР (Головне управління розвідки) за допомогою дронів.

Також ми повідомляли, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, хоча точну їхню кількість прорахувати неможливо. Військові називають чисто у 400 тисяч, проте воно може бути насправді більшим — багато боєприпасів змило внаслідок підриву Каховсьокї ГЕС.

Додамо, що розміновувати Чорне море після перемоги доведеться Україні. Росія буде неспроможна цим займатися. У Чорному морі залишається невідома кількість мін ще з часів Другої світової війни. Це також несе додаткові ризики для всіх країн, у яких є вихід до водойми.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси калібри загроза кораблів

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