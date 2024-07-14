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"Калибры" в море — есть ли угроза для Одессы

14 июля 2024 10:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
"Калибры" наготове: где Россия держит ракетоносители
Военные корабли на дежурстве. Фото: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Российские захватчики продолжают дежурить в акватории морей. Да, присутствие вражеского флота сохраняется в Азовском и Средиземном, а вот в Черном их пока нет. Но следует помнить, что запускать "Калибры" оккупанты могут даже из военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают:

  • в Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море — 3 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
  • в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.

Ракеты "Калибр": какую угрозу представляют

Особенностью крылатых ракет "Калибр" является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу по противовоздушной обороне (ПВО). Дальность стрельбы по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км. Скорость составляет до 240 м/с. На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях - с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок.

Калибр
Ракета "Калибр". Фото: Depositphotos

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, в оккупированном Крыму остались в основном суда обеспечения, не несущие серьезной угрозы: среди которых военные буксиры и небольшие единицы, предназначенные для противодиверсионной борьбы. И их периодически выявляются и уничтожаются ГУР (Главное управление разведки) с помощью дронов.

Также мы сообщали, что минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, хотя их точное количество просчитать невозможно. Военные называют чисто в 400 тысяч, однако оно может быть действительно большим — много боеприпасов смыло в результате подрыва Каховской ГЭС.

Добавим, что разминировать Черное море после победы придется Украине. Россия не может этим заниматься. В Черном море остается неизвестное количество мин еще со Второй мировой войны. Это также несет дополнительные риски для всех стран, имеющих выход к водоему.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы калибры угроза кораблей

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