Міни у Чорному морі - у ВМС назвали кількість

Корабель та міна у Чорному морі. Фото: myc.news

Офіційно українська влада оцінює кількість мін у Чорному морі у 400 тисяч одиниць. Підрив Каховської ГЕС призвів до того, що багато вибухових пристроїв змило водою в акваторію, тож наразі точне число назвати дуже важко.

Про це в етері телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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"Це доволі приблизна кількість, тому що враховуючи те, скільки потрапило мінно-вибухових пристроїв внаслідок нищення росіянами Каховської ГЕС, підрахувати важко. Дніпро був замінований дуже щільно. І звісно, що велика вода все це змила", — зауважив Дмитро Плетенчук.

Він підкреслив, що найбільші загрози існують для судноплавства та інфраструктури у портах Миколаївської області та Дніпробурського ліману. Встановлення повної кількості мін вимагає детального обстеження під час міжнародної операції з очищення вод Чорного моря від мін.

Міни у Чорному морі

Ми писали, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.

Та Туреччина, Болгарія і Румунія вже почали спільну місію з розмінування акваторії Чорного моря. В операції беруть участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн. Ця ініціатива залишається відкритою для інших членів НАТО.