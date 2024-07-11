Мины в Черном море - в ВМС назвали количество

В Черном море может находиться более 400 тысяч мин — Плетенчук о состоянии акватории
Официально украинские власти оценивают количество мин в Черном море в 400 тысяч единиц. Подрыв Каховской ГЭС привел к тому, что многие взрывные устройства смыло водой в акваторию, поэтому точное число назвать очень трудно.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
"Это достаточно приблизительное количество, потому что учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, подсчитать сложно. Днепр был заминирован очень плотно. И конечно, что большая вода все это смыла", — отметил Дмитрий Плетенчук.
Он подчеркнул, что самые большие угрозы существуют для судоходства и инфраструктуры в портах Николаевской области и Днепро-Бугского лимана. Установка полного количества мин требует подробного обследования во время международной операции по очистке вод Черного моря от мин.
Мины в Черном море
Мы писали, что минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Противоположные корабли уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут по определенным причинам.
Турция, Болгария и Румыния уже начали совместную миссию по разминированию акватории Черного моря. В операции принимают участие корабли разминирования, патрульные корабли, вертолеты и беспилотники из всех трех стран. Эта инициатива остается открытой для других членов НАТО.
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