"Калібри" з Чорного моря не залучалися під час ранкової атаки, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни під час масованої ранкової атаки на Україну не залучали ракетоносії у Чорному морі. Таким чином окупанти можуть готувати ще один удар, переважно на південні регіони.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, росіяни досить довго накопичували сили та засоби для атаки саме з флоту. А підводний ракетоносій може свідчити про підсилену підготовку до ударів, адже ці ракети радарам важко зафіксувати завчасно.

"Вони виходять дуже низько над водою і виявляються дещо пізніше. Тому слід зауважити, що ця присутність ракетоносіїв може бути як грою мʼязів, так і підвищенням небезпеки", — сказала військова.

Стан окупантів у Криму

Речниця "Півдня" зазначила, що росіяни у Криму зараз перебувають у постійній небезпеці, адже є значні прогалини у ППО. Також більша частина боєздатного флоту вже переміщена у порти РФ у Краснодарському краї.

"Окупанти намагаються налагодити альтернативні способи підтримки життєдіяльності військових обʼєктів, але Сили оборони України протидіють цьому", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, у Чорному морі поступово закінчується тривала негода та шторм, які заважали окупантам відновити повноцінне бойове чергування. Наразі росіяни вивели на рейд додатковий підводний ракетоносій, що збільшило кількість "Калібрів".

Також ми писали, що Чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.