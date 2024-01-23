Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Калібри" з Чорного моря не залучалися під час ранкової атаки, — Гуменюк arrow

"Калібри" з Чорного моря не залучалися під час ранкової атаки, — Гуменюк

23 січня 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Калібри" з Чорного моря не залучалися під час ранкової атаки, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни під час масованої ранкової атаки на Україну не залучали ракетоносії у Чорному морі. Таким чином окупанти можуть готувати ще один удар, переважно на південні регіони. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, росіяни досить довго накопичували сили та засоби для атаки саме з флоту. А підводний ракетоносій може свідчити про підсилену підготовку до ударів, адже ці ракети радарам важко зафіксувати завчасно. 

"Вони виходять дуже низько над водою і виявляються дещо пізніше. Тому слід зауважити, що ця присутність ракетоносіїв може бути як грою мʼязів, так і підвищенням небезпеки", — сказала військова. 

Стан окупантів у Криму

Речниця "Півдня" зазначила, що росіяни у Криму зараз перебувають у постійній небезпеці, адже є значні прогалини у ППО. Також більша частина боєздатного флоту вже переміщена у порти РФ у Краснодарському краї. 

"Окупанти намагаються налагодити альтернативні способи підтримки життєдіяльності військових обʼєктів, але Сили оборони України протидіють цьому", — додала Гуменюк. 

Нагадаємо, у Чорному морі поступово закінчується тривала негода та шторм, які заважали окупантам відновити повноцінне бойове чергування. Наразі росіяни вивели на рейд додатковий підводний ракетоносій, що збільшило кількість "Калібрів". 

Також ми писали, що Чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.

Одеса
війна
Чорне море
Одеська область
Наталія Гуменюк
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі