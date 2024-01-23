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"Калибры" из Черного моря не привлекались во время утренней атаки, — Гуменюк

23 января 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Калибры" из Черного моря не привлекались во время утренней атаки, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне во время массированной утренней атаки на Украину не привлекали ракетоносители в Черном море. Таким образом, оккупанты могут готовить еще один удар, преимущественно на южные регионы.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, россияне достаточно долго накапливали силы и средства для атаки именно из флота. А подводный ракетоноситель может свидетельствовать об усиленной подготовке к ударам, ведь эти ракеты радарам трудно зафиксировать раньше времени.

"Они выходят очень низко над водой и появляются несколько позже. Поэтому следует заметить, что это присутствие ракетоносителей может быть как игрой мышц, так и повышением опасности", — сказала военная.

Состояние оккупантов в Крыму

Представительница "Юга" отметила, что россияне в Крыму сейчас находятся в постоянной опасности, ведь есть значительные пробелы в ПВО. Также большая часть боеспособного флота уже перемещена в порты РФ в Краснодарском крае.

"Оккупанты пытаются наладить альтернативные способы поддержки жизнедеятельности военных объектов, но Силы обороны Украины противодействуют этому", — добавила Гуменюк.

Напомним, в Черном море постепенно заканчивается продолжительное ненастье и шторм, которые мешали оккупантам восстановить полноценное боевое дежурство. В настоящее время россияне вывели на рейд дополнительный подводный ракетоноситель, что увеличило количество "Калибров".

Также мы писали, что Черноморский флот России не способен безопасно снаряжать свои ракетоносители "Калибрами" во временно оккупированном Севастополе. Причиной этому является нестабильная ситуация в Крыму из-за ударов украинскими дронами.

Одесса
война
Черное море
Одесская область
Наталия Гуменюк
ракеты
война в Украине

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