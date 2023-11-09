Каналізація за 100 млн гривень — на Одещині викрили схему грабежу бюджету

Крадіжка грошей. Фото: google.com

В Одеській області викрили схему незаконної розтрати бюджетних коштів. У сільраді Лиманського району провели закупівлі з порушеннями у 100 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі інциденту

У червні 2021 року Визирська сільска рада уклала договір із певним підприємством на сумму 100 мільйонів гривень. На ці кошти з місцевого бюджету планувалося збудувати каналізцію. Виявилося, що підприємство в реальності не мало ані потрібного обладнання, ані кваліфікованих працівників для виконання робіт.

Яке рішення виніс суд

Визирська сільська рада та підприємство уклали додаткову угоду про розірвання зазначеного договору. На підставі цього провадження суд закрив справу.



Нагадаємо, в Одеській області планують побудувати новий навчальний корпус із підвалом за понад 46 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосив відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Одеського району.



Також ми писали, що в Одеській мерії задумали провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що розташовані на вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.